COCORICÒ MI CI FICCO – OLTRE IL DANNO, LA BEFFA: LA DISCOTECA SIMBOLO DELLA TRASGRESSIONE È STATA DEPREDATA E GLI OGGETTI RUBATI SONO STATI VENDUTI IN RETE COME “MEMORABILIA” – LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL LOCALE È STATA DICHIARATA FALLITA IL 4 GIUGNO E IN PISTA ORMAI C’È SPAZIO SOLO PER VANDALI E LADRI. NON SONO BRAVATE, MA FURTI MIRATI: I CIMELI VENGONO RIVENDUTI E… – VIDEO CULT-PSICHEDELICI DAGLI ANNI ‘90