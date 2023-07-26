TWEET-FLASH! “ALAIN ELKANN TI ASPETTIAMO A BORDO” – ANCHE LA COMPAGNIA AEREA RYANAIR PERCULA LO SCRITTORE DOPO IL REPORTAGE SU REPUBBLICA IN CUI SI LAMENTA DEI  GIOVANI "LANZICHENECCHI" CHE HANNO VIAGGIATO INSIEME A LUI IN TRENO DA ROMA A FOGGIA – SI SCATENA IL PANDEMONIO: "RYANAIR, SIETE POVERI. LUI VI SCHIFA. INVECE DI FARE I MEME, CERCATE DI MANDARE LE COMUNICAZIONI SUL CAMBIO DI AEROPORTO CON MAIL TEMPESTIVA, CHE DA CATANIA A TRAPANI SONO 4 ORE DI MACCHINA E PENSATE A SISTEMARE LE VOSTRE CARRETTE VOLANTI"

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RYANAIR SU ALAIN ELKANN RYANAIR SU ALAIN ELKANN ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME

 

 

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