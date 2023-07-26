Alain Elkann ti aspettiamo a bordo pic.twitter.com/cTtCiYDnTw— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) July 25, 2023
RYANAIR SU ALAIN ELKANN ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME
TWEET-FLASH! “ALAIN ELKANN TI ASPETTIAMO A BORDO” – ANCHE LA COMPAGNIA AEREA RYANAIR PERCULA LO SCRITTORE DOPO IL REPORTAGE SU REPUBBLICA IN CUI SI LAMENTA DEI GIOVANI "LANZICHENECCHI" CHE HANNO VIAGGIATO INSIEME A LUI IN TRENO DA ROMA A FOGGIA – SI SCATENA IL PANDEMONIO: "RYANAIR, SIETE POVERI. LUI VI SCHIFA. INVECE DI FARE I MEME, CERCATE DI MANDARE LE COMUNICAZIONI SUL CAMBIO DI AEROPORTO CON MAIL TEMPESTIVA, CHE DA CATANIA A TRAPANI SONO 4 ORE DI MACCHINA E PENSATE A SISTEMARE LE VOSTRE CARRETTE VOLANTI"-
Alain Elkann ti aspettiamo a bordo pic.twitter.com/cTtCiYDnTw— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) July 25, 2023
RYANAIR SU ALAIN ELKANN ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME
CENTRO SPERIMENTALE DI IPOCRISIA - MASSÌ, FINIAMOLA DI PRENDERCI PER LE CHIAPPE: IL CSC È INDIPENDENTE COME LA RAI, INFATTI SOTTO OGNI NOME DEL CDA C'È SCRITTO “INCARICO DI STAMPO POLITICO”. E LA NOMINA DEL PRESIDENTE È SEMPRE STATO IL LAVORO PREFERITO DALL’ETERNO MINISTRO DELLA CULTURA FRANCESCHINI - OGGI IL POLVERONE VIENE ALIMENTATO DA QUEL MONDO DI CINEASTI CHE VEDE POLVERIZZARSI LA CUCCAGNA DI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI HANNO GODUTO FINORA I LORO FILMETTI - DI QUI, LA DECISIONE DI ACCOMPAGNARE ALL’USCITA DONZELLI E I SUOI CARI, CON UN ANTICIPO DI DUE ANNI...
DAGOREPORT - RENZI VUOLE STUPIRE TUTTI ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DI FIRENZE: SOGNA DI CANDIDARE A SINDACO CESARA BUONAMICI - SFANCULATO DA CALENDA, MOLLATO DAI FEDELISSIMI (CON LUI SOLO BONIFAZI E MEZZA BOSCHI), CON ITALIA MORTA CHE NON SUPERERA' MAI LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 4% PREVISTA DALLE EUROPEE, A MATTEONZO NON RIMANE CHE BUTTARSI SU FORZA ITALIA SPACCHETTATA SULLA QUESTIONE GIUSTIZIA, CERCANDO DI INFINOCCHIARE MARINA BERLUSCONI...
FLASH! - IL FASCINO DISCRETO DELLA TELEVISIONE SEDUCE SABRINA FERILLI? TRATTATIVE IN CORSO PER L'INGRESSO DELLA DIVA ROMANA NELLA FASCINO PGT SRL, SOCIETA' DI PROPRIETA' AL 50% DI RTI (MEDIASET) E AL 50% DI MARIA DE FILIPPI, CHE PRODUCE TUTTI I PROGRAMMI IDEATI E CONDOTTI DA MARIA LA SANGUINARIA (DE FILIPPI CHIAMA DAGO E SMENTISCE: NON VENDO NIENTE)
FLASH – FEDERICA PELLEGRINI, CON UNA STORIA SU INSTAGRAM, CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO-SCOOP SULLA SUA GRAVIDANZA: L’EX NUOTATRICE HA POSTATO UNA FOTO DI UN TOVAGLIOLO, LASCIATO DAL MARITO, MATTEO GIUNTA, CON SU SCRITTO “AMORI MIEI, TORNO PRESTO”. AMORI, AL PLURALE, SEGNO CHE LA FAMIGLIA SI È ALLARGATA...
OGGI QUEER, DOMANI DIOR - SU, METTETEVI IN FILA AL ''MATRIMONIO SURROGATO" DI MICHELA MURGIA PER RICEVERE L’ANELLO QUEER DI APPARTENENZA, UNA RANA BIANCA, E TANTI VESTITI CHIURI & CHIARI - NEL GIARDINO GREEN, TRA CANZONI CORRECT E POSE PRE-RAFFAELLITE, LO SPOSO LORENZO, CHIARA (VALERIO), NICOLA (LAGIOIA), CLAUDIA (DURASTANTI), PAOLO (REPETTI), ROBERTO (SAVIANO), CELEBRANO “QUEER, IL NUOVO MOSTRO” – "QUANDO MICHELA SCRIVE DI RIGETTARE LA FEDELTÀ IN FAVORE DELL'AFFIDABILITÀ, DICE UNA COSA BELLISSIMA..." (CIAO CORE!)