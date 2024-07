2 lug 2024 14:47

UBRIACO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – IN FRIULI VENEZIA GIULIA UN UOMO CHE AVEVA ALZATO TROPPO IL GOMITO HA PERCORSO L'AUTOSTRADA A23 CONTROMANO PER 10 CHILOMETRI - PER MIRACOLO NON SI È SCHIANTATO CONTRO UN'ALTRA MACCHINA - LA POLIZIA È INTERVENUTA PER RALLENTARE GLI AUTOMOBILISTI CHE PROSEGUIVANO NELLA GIUSTA DIREZIONE E FERMARE L'AUTISTA UBRIACO, A CUI E' STATA RITIRATA LA PATENTE...