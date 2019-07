“MAI STATO CON I PIU’ FORTI, IO SONO UN ANARCHICO” - BOMBASTICA INTERVISTA A SILVIO BALDINI, CHE OGGI ALLENA GRATIS LA CARRARESE IN C: “HO CONSIGLIATO IO A CONTE DI PROPORSI ALLA JUVE. ALLEGRI? HA L'INTELLIGENZA DI UN BANDITO. CASSANO? SE SI FOSSE ALLENATO SAREBBE..." - "CON ZAMPARINI HO SMESSO DI ESSERE UN ALLENATORE": ECCO PERCHE’ – L’AMORE PER UNA SPOGLIARELLISTA, LA BANDA DELLA MAGLIANA E L’ARRESTO PER BRACCONAGGIO - "QUANDO SMETTO DESIDERO IMMERGERMI NELLA NATURA, SENZA ROTTURE DI COGLIONI, ALTRIMENTI MI TOCCA FINIRE IN GALERA" – VIDEO STRACULT