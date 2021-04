UCCI UCCI, CHE MISTERO ‘STI GUCCI – CI SONO QUATTRO INDAGATI PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE NEI CONFRONTI DI PATRIZIA REGGIANI: TRA LORO ANCHE L’EX COMPAGNA DI CELLA LOREDANA CANÒ, ORA “DAMA DI COMPAGNIA” DI LADY GUCCI – IL SOSPETTO È CHE ABBIANO TRAMATO PER METTERE LE MANI SUL PATRIMONIO MILIONARIO LASCIATO ALLA REGGIANI E A UNA FONDAZIONE BENEFICA DALL’ANZIANA MADRE, SILVIA BARBIERI, MORTA NEL 2019…

patrizia reggiani con madre e figlie

1 - PATRIZIA REGGIANI E L'EREDITÀ DELLA MADRE: QUATTRO INDAGATI

Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

Vivono assieme nella fantastica villa milanese della più ricca tra loro due, la milionaria (per eredità) Patrizia Reggiani e la non milionaria Loredana Canò, dopo che in passato il caso le aveva fatte vivere assieme (compagne di detenzione) a San Vittore: una quand' era condannata come mandante dell' omicidio dell' ex marito stilista nel 1995 a Milano, e l' altra arrestata nel 2012 a Mantova (per detenzione di arma modificata e ricettazione) mentre stava accarezzando anche lei l' idea di trovare qualcuno che uccidesse - per un complicata carambola di gelosie - l' ex marito di una coinquilina.

patrizia reggiani

E ieri proprio questa signora, ora anche assistente personale della Reggiani, è stata indagata dalla Procura di Milano, per l' ipotesi di reato di concorso in circonvenzione di incapace, insieme a tre altre figure in teoria distanti anni luce: l' avvocato (Daniele Pizzi) nominato «amministratore di sostegno» dal Tribunale a Patrizia Reggiani nel 2019 su richiesta proprio della madre Silvana Barbieri, timorosa che alla propria morte il proprio patrimonio (tra cui la villa in centro a Milano e un capannone di 10 mila metri quadri in via Mecenate) venisse dissipato dalla figlia erede;

la madre di patrizia reggiani

l' avvocato Maurizio Giani, già legale della scomparsa (nel 2019) 92enne madre della Reggiani, poi suo esecutore testamentario, indicatosi presidente a vita di una Fondazione che il testamento beneficiò di un complesso immobiliare da almeno 14 milioni dietro la Stazione Centrale (130 tra appartamenti e negozi e box affittati) e del diritto a 4 milioni cash (di cui sinora versati 100.000 euro); e un consulente per gli investimenti, Marco Chiesa, private banker di Banca Generali (estranea alla vicenda).

DANIELE PIZZI PATRIZIA REGGIANI

Le perquisizioni di ieri seguono la decisione della giudice tutelare Ilaria Mazzei di sospendere giorni fa Pizzi da «amministratore di sostegno» proprio per operare le verifiche (affidate al nuovo Marco Accolla) sulla congruità dei rendiconti delle uscite per 3 milioni in due anni; la deposizione in Procura di Allegra Gucci, una delle due figlie di Reggiani; e la sostituzione (da parte del nuovo «amministratore di sostegno» Accolla) dei vertici di due società immobiliari della Reggiani, in un caso una casalinga e nell' altro Marco Riva, 38enne manager dello sport e presidente del Coni Lombardia.

MAURIZIO GIANI

Tra i punti che il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e la pm Michela Bordieri intendono chiarire con la GdF ci sono le commissioni, a titolo di intermediazione, liquidate a Pizzi, Chiesa e Canò in relazione a consulenze fornite alle società immobiliari.

2 - LADY GUCCI E IL MISTERO DELL’EREDITÀ “DERUBATA DALL’EX COMPAGNA DI CELLA”

Monica Serra per "la Stampa"

"Dagli amici mi guardi dio, dai nemici mi guardo io». Nel 1995, quando Patrizia Reggiani pianificava l’omicidio del marito Maurizio Gucci, discendente di una delle case di moda più famose al mondo, l’amica del cuore (e spalla nel piano assassino) era la “maga” Pina Auriemma. Oggi, ventisei anni dopo, al fianco dell’ex lady Gucci c’è Loredana Canò, sua compagna di cella a San Vittore, dopo una condanna per tentato omicidio.

patrizia reggiani

La 72enne Patrizia Reggiani, una volta uscita dal carcere, l’ha nominata «segretaria particolare», ospitandola a vivere con lei nella lussuosissima villa a tre piani con torre vicino ai giardini della Guastalla, a due passi dal Tribunale. Stipendiata come «dama di compagnia» e per occuparsi di tutte le incombenze domestiche.

alessandra e allegra gucci

Ma ora la signora Canò è finita indagata assieme a due avvocati e un consulente bancario con l’accusa di circonvenzione d’incapace. Il sospetto del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano è che i quattro abbiano tramato per mettere le mani sul patrimonio milionario lasciato alla Reggiani e a una fondazione benefica dall’anziana madre, Silvia Barbieri, morta nel 2019.

patrizia reggiani 5

Per questo, dopo l’esposto presentato dalla figlia Allegra Gucci, per tutta la giornata di ieri, gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf hanno perquisito residenze e studi professionali dei quattro indagati per sequestrare documenti, computer e cellulari alla ricerca di ogni traccia utile a ricostruire la gestione dell’enorme patrimonio. Per raccontare la vicenda bisogna partire dal 2016, 2017.

Quando l’anziana Silvana Barbieri, che non accettava l’amicizia e la convivenza tra la figlia e la ex compagna di cella, con il proprio avvocato Maurizio Giani (ora indagato) si è rivolta al Tribunale per chiedere di sottoporre la Reggiani ad amministrazione di sostegno. La consulenza tecnica disposta dal Tribunale le ha dato ragione.

adam driver lady gaga nei panni di maurizio gucci e patrizia reggiani

Lady Gucci è stata definita dagli psichiatri «plagiabile», altamente «influenzabile» e incapace di gestire il ricco patrimonio. Nel frattempo la signora Barbieri ha deciso di incaricare l’avvocato Giani, in quanto esecutore testamentario, di costituire una fondazione benefica cui destinare soldi e immobili. Nel febbraio 2019, però, mentre l’anziana era morente nel letto d’ospedale, sarebbero iniziate le «trame».

E a raccontarlo ai pm è proprio la nipote Allegra Gucci, assistita dagli avvocati Antonio Golino e Giuseppe Principato, ascoltata per quattro ore in procura. L’amministratore di sostegno nominato d’ufficio è stato in seguito improvvisamente sostituito dall’avvocato Daniele Pizzi, che sarebbe stato introdotto in famiglia proprio dalla Canò. Una nomina sempre osteggiata dall’avvocato della nonna, Giani, che improvvisamente però a quel punto si sarebbe ricreduto.

patrizia reggiani

Da qui si è insinuato nei magistrati il sospetto di un accordo tra i due. Perché una decina di giorni prima di morire, e forse non nel pieno delle sue capacità, l’anziana Barbieri ha firmato un testamento con cui ha destinato alla figlia Patrizia una quota dell’eredità: la prestigiosa villa e un capannone di 10 mila metri quadrati. Proprietà che sarebbero state gestite, appunto, da Pizzi.

Mentre alla fondazione guidata da Giani è andato un complesso immobiliare da almeno 14 milioni di euro dietro la Stazione Centrale, tra appartamenti, negozi e box affittati, e 4 milioni in contanti. In tutto questo tempo, mai Pizzi ha impugnato il testamento, nell’interesse della sua assistita, Patrizia Reggiani.

patrizia reggiani e maurizio gucci

Oltre a Canò, Giani e Pizzi, è stato iscritto nel registro degli indagati anche Marco Chiesa, senior private banker di Banca Generali che gestisce i conti della Reggiani. Pure lui, secondo quanto denunciano le figlie, sarebbe amico di Canò e company.

Come anticipato dal Corriere della Sera, 19 marzo scorso, però, la giudice tutelare Ilaria Mazzei ha sospeso provvisoriamente Pizzi, in attesa di verifiche affidate al nuovo amministratore di sostegno, Marco Accolla, sui rendiconti delle uscite dalle due società che gestiscono le tante proprietà immobiliari, e che ammonterebbero almeno a 3 milioni di euro in due anni. Ma il dubbio della procura è che gli ammanchi nel patrimonio siano molti di più. Le indagini sono appena state avviate.

Chissà se saranno chiuse per la seconda puntata di “House of Gucci”, il film sull’omicidio del patron Maurizio, freddato da un killer pagato dalla ex moglie, uscita dal carcere 7 anni fa.

