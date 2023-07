UCCI UCCI, CHI VUOLE COMPRARSI LA "HOUSE OF GUCCI"? - LA VILLA ROMANA DELLA FAMIGLIA È STATA MESSA IN VENDITA PER 15 MILIONI DI EURO - LA RESIDENZA, COSTRUITA TRA IL 1940 E IL 1951 DA ALDO GUCCI, È IMMERSA NEL VERDE, HA 12 CAMERE E 12 BAGNI, PISCINA, GARAGE E ALTRI LUSSI - ALLA VILLA PRINCIPALE SE NE AGGIUNGE UNA PIÙ PICCOLA, ACQUISTATA DA ALDO PER I SUOI FIGLI NEGLI ANNI '60…

House of Gucci: cosa vi viene in mente? Sicuramente il film di Ridley Scott […] Ma letteralmente, pensare alla "House of Gucci" porta la mente a una lussuosa villa nel cuore di Roma che […]è appena stata messa in vendita per una cifra stellare.

La villa padronale in vendita su Forbes Global Properties è stata voluta da Aldo Gucci, figlio maggiore di Guccio Gucci. […] La costruzione, iniziata nel 1940, è terminata nel 1951. La villa è stata costruita in stile inglese: la moglie dell'imprenditore, Olwen Price, era infatti originaria del Regno Unito. A costruzione ultimata, dunque dagli anni Cinquanta in poi è stata il ritrovo della famiglia per tutti gli eventi di gala, le feste, i momenti importanti di condivisione. Negli anni Novanta la villa è stata sottoposta a restauro.

Alla villa principale si è aggiunta negli anni Sessanta la villa che affaccia su via Pecori Giraldi, anche questa voluta da Aldo Gucci per uno dei suoi figli (e mai restaurata). […] La villa è immersa nel verde, circondata da uno sconfinato parco ben visibile sin dall'ingresso. All'esterno ci sono una piscina e un garage. All'interno si viene immediatamente accolti, all'ingresso, da una scala in legno a forma di conchiglia. Lo spazio si sviluppa su quattro livelli per un totale di 12 bagni e 12 camere. Al livello del giardino c'è una grande cucina, una sala giochi con biliardo, una zona lavanderia. Al primo piano c'è la camera padronale e altre quattro camere da letto tutte con bagno privato.

Al secondo piano si trova un salotto e una terrazza da cui godere di una spettacolare vista panoramica sul centro di Roma. C'è un ascensore che collega tra loro tutti i piani. Alla villa principale si aggiunge quella più piccola disposta su tre piani, anche questa arredata con un sofisticato ed elegante stile inglese e con accesso indipendente, dotata di ampie finestre con vista sul parco verde. Su Forbes Global Properties la proprietà è in vendita per 15 milioni di euro.

