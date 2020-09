BOLLETTINO DEI CONTAGI E DEI (POCHI) MORTI - 1.370 NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN ITALIA (SU 92.403 TAMPONI), DIECI DECESSI - CRESCONO DI 41 UNITÀ I RICOVERATI CON SINTOMI, SOLO UNO IN PIÙ IN TERAPIA INTENSIVA (143 IN TUTTO IL PAESE) - LOMBARDIA SEMPRE IN TESTA PER NUMERO DI NUOVI CASI (+271), NESSUNA REGIONE È IMMUNE