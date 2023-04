DAGONEWS – PIU' GIORGIA MELONI VUOLE SPOSTARE AL CENTRO FRATELLI D'ITALIA, PIU' I SUOI MARESCIALLI (DA LOLLOBRIGIDA A DONZELLI FINO A RAMPELLI) LE COMPLICANO LA VITA A SUON DI GAFFE E FIGURACCE - SALVINI BRIGA PER DARE ALLA LEGA UNA NUOVA VESTE IN EUROPA (ADDIO A "IDENTITA' E DEMOCRAZIA"?) – L’AUTO-CANDIDATURA DI MANFRED WEBER ALLA COMMISSIONE UE, PER SOSTITUIRE VON DER LEYEN, POTREBBE ESSERE UN ASSIST PER LA NOMINA DI UN ITALIANO (MARIO DRAGHI) AL CONSIGLIO EUROPEO