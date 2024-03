9 mar 2024 18:50

UCCI UCCI, SI METTE MALE PER MARIO CAUCCI – L’EX MARITO DI NOEMI BOCCHI RISCHIA 5 ANNI E MEZZO DI CARCERE DOPO LE ACCUSE DELLA COMPAGNA DI TOTTI, CHE L’HA DENUNCIATO PER VIOLENZA SESSULE E PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO – BOCCHI HA RACCONTATO CHE LA CRISI TRA I DUE E’ INIZIATA NEL 2017, DOPO UN LUTTO IN FAMIGLIA CHE “TRASFORMO’ CAUCCI IN UN UOMO CUPO”, ANCHE SE L’EPISODIO PIU’ GRAVE RISALE AL 2019: L’IMPRENDITORE SI PRESENTO’ A CASA DELL’EX MOGLIE ALLE 4 DI MATTINA, CITOFONANDO PIU’ VOLTE E POI...