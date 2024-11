13 nov 2024 16:43

UCCI UCCI, SO CAZZI PE' MARIO CAUCCI! - L'EX MARITO DI NOEMI BOCCHI È STATO CONDANNATO A QUATTRO ANNI PER MALTRATTAMENTI - L'UOMO ERA STATO DENUNCIATO DALL'ATTUALE COMPAGNA DI TOTTI PER VIOLENZA SESSULE E PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO. LA PROCURA AVEVA CHIESTO UNA CONDANNA A CINQUE ANNI E MEZZO - LA BOCCHI HA RACCONTATO CHE, NEL SETTEMBRE DEL 2019, CAUCCI LE MISE LE MANI AL COLLO MINACCIANDOLA, MENTRE I BIMBI DORMIVANO...