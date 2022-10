28 ott 2022 19:26

UCCISO PER UN PAIO DI OCCHIALI – A CASALE MONFERRATO, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, IL 34ENNE CRISTIAN MARTINELLI È STATO MASSACRATO DI BOTTE DA UNA BABY GANG CHE GLI VOLEVA RUBARE UN PAIO DI OCCHIALI GRIFFATI – IL CAPO DEL BRANCO SAREBBE IL 20ENNE MOLDAVO NICOLAE CAPSTRIMB, ORA IN CARCERE - CINQUE GLI INDAGATI: QUATTRO RAGAZZI, DI CUI UNO MINORENNE, E UNA RAGAZZA