17 mag 2023 16:06

IN UCRAINA GLI AMERICANI CADONO COME MOSCHE – UN VETERANO STATUNITENSE È STATO UCCISO IN UN ATTACCO RUSSO A BAKHMUT: L’UOMO SI CHIAMA NICHOLAS MAIME, ED È UN EX SOLDATO DELLE FORZE SPECIALI SUA IN PENSIONE – LA NOTIZIA È STATA DATA IERI DAI MERCENARI DELLA WAGNER, E CONFERMATA OGGI DAI MEDIA AMERICANI…