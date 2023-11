IN UCRAINA NESSUNO È AL SICURO: NEMMENO LA FAMIGLIA DEL CAPO DELL’INTELLIGENCE MILITARE – MARIANNA BUDANOVA, MOGLIE DI KYRYLO BUDANOV, È STATA AVVELENATA INSIEME AD ALTRI FUNZIONARI DEI SERVIZI. DALLE ANALISI, SUL SUO CORPO SONO STATI TROVATI METALLI PESANTI, CHE SONO STATI PROBABILMENTE MESCOLATI CON IL CIBO. È RICOVERATA IN OSPEDALE, DOVE DOVRÀ RIMANERE QUALCHE SETTIMANA

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

marianna budanova

Marianna Budanova, moglie del capo dell’intelligence militare ucraina (Gur) Kyrylo Budanov, è stata avvelenata con metalli pesanti. È quanto riferiscono le fonti del ministero della Difesa di Kiev ai media locali, che aggiungono che la donna è attualmente ricoverata e ha completato la prima fase delle cure. Oltre alla moglie del capo del Gur, nelle ultime ore è emerso che anche diversi funzionari dell’intelligence militare ucraina sono stati avvelenati. […]

Gli esami a cui è stata sottoposta Marianna Budanova, che dovrà rimanere in osservazione per qualche settimana, hanno portato a ipotizzare si sia trattato di un avvelenamento tramite il cibo.

marianna budanova con kyrilo budanov

“Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita quotidiana e negli affari militari. La loro presenza può indicare un tentativo intenzionale di avvelenare una persona specifica”, hanno inoltre affermato le fonti.

Budanova, 30 anni, è la seconda moglie di Kyrylo Budanov: sono sposati da dieci anni. Con una laurea in Psicologia, dal 2015 al 2017 ha lavorato come volontaria presso l’Ospedale militare di Kiev. Nel 2020 si è candidata come deputata del partito Udar di Vitaliy Klitschko, sindaco della capitale ucraina. Nel 2021 è stata suo consigliere per la lotta alla corruzione.

“La mia felicità è sempre con me, perché mia moglie vive con me nel mio ufficio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7″, ha raccontato nei mesi scorsi Budanov […]. Lei stessa […] aveva rivelato che in nessun caso avrebbe accettato di allontanarsi, nonostante la situazione politica: “La sera del 23 febbraio 2022 mio marito mi ha detto che un’invasione su vasta scala sarebbe iniziata alle 5 del mattino. Ci siamo riuniti e siamo andati nella sua sede di lavoro, e da allora non siamo più tornati a casa nostra. Personalmente non intendo andare da nessuna parte lontano dalla mia famiglia. Resto a Kiev“, ha affermato. […]

marianna budanova kyrilo budanov