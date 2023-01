AGLI UCRAINI FORSE NON CONVIENE RIVELARE LA VERITÀ SULLO SCHIANTO DELL'ELICOTTERO CON A BORDO IL MINISTRO DELL'INTERNO – NESSUNO A KIEV HA EVOCATO UN MISSILE O UN ATTENTATO RUSSO COME CAUSA DEL DISASTRO - I TESTIMONI PARLANO DI UN’ESPLOSIONE PRIMA DELLA CADUTA. IN TAL CASO, LA BOMBA POTREBBE ESSERE STATA MESSA DA UCRAINI, IN UNA GUERRA TRA INTELLIGENCE E MINISTERO DELL'INTERNO – ZELENSKY A DAVOS: “NON È UN INCIDENTE PERCHÉ È DOVUTO ALLA GUERRA E LA GUERRA HA MOLTE DIMENSIONI...”

1 – ZELENSKY, 'DIVERSE' TEORIE SU CAUSE TRAGEDIA ELICOTTERO

(ANSA-AFP) - 'Diverse' teorie sulle cause della tragedia dell'elicottero del Servizio di emergenza ucraino che è caduto ieri alle porte di Kiev provocando la morte di 14 persone sono oggetto di indagine: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al forum economico di Davos in videocollegamento.

"Si stanno valutando diverse teorie" nell'indagine sull'elicottero caduto vicino a Kiev che ieri ha ucciso il ministro degli Interni ucraino e altre 13 persone, ha detto Zelensky. "L'indagine è in corso. Sono al vaglio diverse teorie e non sono autorizzato a parlare delle diverse ipotesi finché le indagini non saranno completate", ha aggiunto il presidente ucraino.

Ieri Zelensky aveva affermato riferendosi alla tragedia, sempre al forum di Davos, che "questo non è un incidente perché è dovuto alla guerra e la guerra ha molte dimensioni non solamente sul campo di battaglia. In guerra non ci sono incidenti, questi sono tutti risultati della guerra".

2 – GUASTO TECNICO, SABOTAGGIO, COMPLOTTO INTERNO: LE IPOTESI E LE TEORIE

Estratto dell'articolo di Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

incidente elicottero kiev 1

L'elicottero con a bordo l'intera leadership di un ministero chiave cade in un Paese in guerra e il primo pensiero va ad un attacco del nemico. Invece no, nessuno a Kiev ha evocato un missile o un attentato russo come responsabile del disastro. Neppure la seconda ipotesi più ovvia, l'incidente o l'errore umano, sono stati proposti dalle autorità come spiegazione immediata. Solo dolore e «abbiamo aperto un'inchiesta».

Ieri mattina a Kiev la nebbia era fitta e […] l'elicottero volava il più basso possibile sopra i tetti (e i tralicci dell'elettricità). Se il pilota avesse urtato qualcosa ci sarebbero delle tracce che non sono state trovate. I testimoni, poi, parlano di un'esplosione «nell'elicottero» senza segnalare alcun missile. Se attentato è stato allora qualcuno deve aver messo un bomba a bordo […]

ELICOTTERO UCRAINO CADUTO VICINO KIEV

Se gli ucraini scoprissero che forze speciali, infiltrati, traditori al servizio di Mosca, sono in grado di manomettere un mezzo tanto vicino al vertice di Kiev, sarebbe una pessima notizia per l'Ucraina. La possibilità che questa «verità» emerga è minima. Prima di tutto per ragioni di coesione nazionale, secondo di plausibilità.

Il ministro dell'Interno Denys Monastyrskyi, 42 anni, fedelissimo di Zelensky, dinamico, efficiente, era una figura importante, ma non decisiva per il corso della guerra. Gli 007 russi non avrebbero convenienza a rischiare di bruciare i loro infiltrati per lui. Meglio colpire il capo di Stato maggiore o il presidente. […]

incidente elicottero kiev 3

La Germania ha offerto i suoi tecnici per indagare le cause. […]

I Super Puma francesi sarebbero stati acquistati dal precedente ministro Arsen Avakov quando, già nel 2019, erano considerati obsoleti e invendibili in altri mercati. L'incidente, sogghignano i russi, dipende dalla corruzione ucraina che li aveva acquistati come giocattoli per alti burocrati.

I testimoni parlano di un'esplosione prima della caduta. Se non russa, l'eventuale bomba non può che essere ucraina. Frutto di un conflitto tra intelligence e ministero dell'Interno dice l'ex capo dei servizi segreti esterni di Kiev, il pro russo Mykola Malomuzh. Resterebbe da capire perché. […]

Al ministro Denys Monastyrskyi facevano capo i gruppi paramilitari ultranazionalisti come il battaglione Azov normalizzati con l'ingresso nella Guardia nazionale. Qualcuno avrebbe gradito maggiore libertà? […]

