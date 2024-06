24 giu 2024 08:45

GLI UCRAINI PROVANO A DISTRARRE PUTIN DA KHARKIV – UN MISSILE AMERICANO ATACMS, IN FORZA A KIEV, FINISCE SU UNA SPIAGGIA VICINO A SEBASTOPOLI, IN CRIMEA, PROVOCANDO ALMENO 5 MORTI, TRA CUI TRE BAMBINI – I RUSSI INCOLPANO DIRETTAMENTE WASHINGTON: “L’AZIONE NON RESTERÀ IMPUNITA…” – GLI USA HANNO POSTO MOLTI LIMITI AI BOMBARDAMENTI IN TERRITORIO RUSSO, MA LA CRIMEA, REGIONE OCCUPATA DAL 2014, NON RIENTRA IN QUELLA “LINEA ROSSA” - VIDEO