9 ago 2023 11:27

PER GLI UCRAINI TUTTO DIVENTA UN’ARMA CONTRO I RUSSI: ANCHE L’ARTE – L’AGENZIA NAZIONALE DI KIEV PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MONITORA CON ATTENZIONE LE OPERE IN MANO AGLI OLIGARCHI RUSSI. ROBETTA COME UN TRITTICO DI FRANCIS BACON, QUATTRO MARILYN DI WARHOL, E POI MONET, RODIN, HIRST E PERFINO GLI STRANI PASSAGGI DI DENARO LEGATI AL SALVATOR MUNDI DI LEONARDO – IL DATABASE HA CENSITO UNA LISTA “NERA” DA 1,3 MILIARDI: I MILIARDARI RUSSI USANO LE OPERE COME ESCAMOTAGE PER AGGIRARE LE SANZIONI E MANTENERE INTATTO IL PORTAFOGLIO…