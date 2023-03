UDITE UDITE, HARRY E MEGHAN SONO STATI INVITATI ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO III. MA CI ANDRANNO? – LA COPPIA È STATA SFRATTATA DALLA CASA (CHE GLI ERA STATA DONATA DALLA REGINA ELISABETTA) DI FROGMORE COTTAGE A WINDSOR . HARRY HA PROVATO A CHIAMARE IL PADRE, RE CARLO, PER NON FARSI CACCIARE MA È STATO TUTTO INUTILE – MEGHAN SI È INFURIATA E HA FRIGNATO SUI TABLOID MINACCIANDO SUA MAESTÀ: “NON RIVEDRAI MAI PIÙ I TUOI NIPOTINI”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

principe harry e meghan markle

Carlo III ha ormai sfrattato dalla residenza di Frogmore Cottage a Windsor il figlio Harry, la moglie Meghan e i piccoli nipoti Archie e Lilibeth. Ed è proprio questo il punto. Già due giorni fa i Sussex erano insorti comunicando – via tabloid, con notizia non smentita – che quella residenza era l’unica in cui i figli della coppia, bisnipoti della Regina Elisabetta II, «si potevano ritenere al sicuro».

Nonostante quest’ultima mozione degli affetti, il sovrano è andato dritto per la sua strada. La procedura di sfratto, iniziata l'11 gennaio scorso, il giorno dopo la pubblicazione della sgradevole autobiografia di Harry, «Spare» non è stata per nulla bloccata (la casa era stata donata nel 2019 dalla Regina Elisabetta alla coppia che, prima del proprio trasloco, aveva fatto una costosa ristrutturazione della casa per un costo di 2,4 mln di sterline).

principe harry e meghan markle in versione yoko ono

E così ieri, forse anche dopo avere inutilmente cercato di mettersi in contatto con il padre, Re Carlo III, Harry – su consiglio di Meghan, infuriata dalla notizia dello sfratto – è passato al contrattacco. Ed ecco spiegati i titoloni che nei tabloid della domenica minacciano il nonno Carlo III: «Non rivedrai più i tuoi nipotini». […]

Nonostante queste promesse l’invito all’incoronazione di Re Carlo III è arrivato ai Sussex proprio oggi. Ma sembra che Meghan starà comunque a casa con il primogenito Archie dal momento che il 6 maggio è il suo quarto compleanno.

Secondo un portavoce della coppia citato dal quotidiano Sunday Times, il principe Harry «ha recentemente ricevuto un e-mail dall'ufficio di Sua Maestà sull'incoronazione di Carlo III che si terrà il 6 maggio. «Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa, però, non sarà comunicata da parte nostra in questa fase», ha concluso il portavoce.

documentario harry e meghan 35 frogmore cottage rispetto agli altri possedimenti reali frogmore cottage 1 frogmore cottage il principe carlo con harry