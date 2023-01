UDITE UDITE! – IL VIDEO DEL RAGAZZINO VENEZUELANO CHE, GRAZIE A UN APPARECCHIO ACUSTICO, PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA VITA RIESCE A SENTIRE – PRIMA STRABUZZA GLI OCCHI E SORRIDE, POI SI COMMUOVE E INIZIA A PIANGERE, ABBRACCIATO DAI GENITORI – I MEDICI AVEVANO ESCLUSO CHE IL BAMBINO POTESSE RIACQUISTARE L'UDITO, MA…

il bambino venezuelano che sente per la prima volta

Un video diffuso da Luisnel Guerrero, il sindaco di Seboruco, un comune del Venezuela, mostra un giovane adolescente del posto, che soffre di sordità, tornare sentire grazie alla donazione di tre apparecchi uditivi [...].

Il ragazzino si chiama Klener Villaroel e nel filmato che lo ha ripreso si vede che scoppia in lacrime dalla gioia appena iniziare a sentire.

Felicità inaspettata anche perché le analisi mediche avevano sentenziato in modo quasi definitivo che il giovane non avrebbe potuto più riavere l’udito, neanche con l’utilizzo di apparecchi acustici. […]

