UFO, NESSUNO E CENTOMILA – NEI CIELI DI MILANO DA QUALCHE GIORNO È COMPARSO UN FENOMENO CURIOSO: SI VEDONO DELLE LUCI STRANE, CHE VANNO A FORMARE DEI CERCHI E SEMBRANO QUASI DANZARE. IN MOLTI HANNO EVOCATO L’IPOTESI DI NAVICELLE ALIENE, CHE SI AGGIREREBBERO SOPRA LA CITTÀ DELLA MADONNINA, ALTRI HANNO PARLATO DEI SATELLITI DI ELON MUSK. LA SPIEGAZIONE È PIÙ PROSAICA: LE LUCI SONO…

I post sui social […] hanno iniziato a circolare poco prima di Natale. Le immagini quasi sempre le stesse, un cerchio di luci nel cielo milanese nella zona di CityLife e San Siro.

«Un fenomeno strano», scrive qualcuno. «Le avete viste anche voi?» chiede un altro. Il numero di segnalazioni e video, in cui si vedono queste luci che sembrano danzare in cielo, continua a crescere ma la risposta al quesito non è così poetica come ci si aspetterebbe.

Non sono alieni, [...] non c'è stato nessun passaggio di Ufo sopra la Lombardia, un Babbo Natale versione 3.0 [...] . E non sono nemmeno i satelliti di Elon Musk, i famosi Starlink spesso immortalati in giro per il mondo.

[...] La spiegazione del mistero è molto più prosaica: le luci sono parte delle installazioni del villaggio a tema natalizio presente a CityLife. Si tratta di laser particolarmente potenti, proiettati verso il cielo dal Christmas Magic Village che si trova all'interno della vecchia Fiera, ora Allianz MiCo. [...]

