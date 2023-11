4 nov 2023 10:50

ULTIMA MANO DI BURRACO A CASA DEGLI ATELLANI! - A MILANO, NELLO STORICO PALAZZO DEL 1400 A POCHI METRI DA CORSO MAGENTA SI È SVOLTO UN TORNEO DI CARTE PRIMA CHE LA MAGIONE PASSI AL FRANCESE BERNARD ARNAULT PER UN CIFRA MONSTRE - SECONDO GLI ADDETTI AI LAVORI IL MAGNATE DELLA MODA HA SBORSATO 150 MILIONI DI EURO PER IL PALAZZO RESTAURATO DA PIERO PORTALUPPI - PER L’ULTIMA VOLTA HA FATTO GLI ONORI DI CASA UNO DEGLI EREDI, PIERO MARANGHI - DA CRACCO A MAURIZIO CATTELAN, IN VIDEO-COLLEGAMENTO DA NEW YORK, ECCO CHI C'ERA: FOTO!