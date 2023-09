LE ULTIME DA CASA BOCCIA-DE GIROLAMO – LO SFOGO DI NUNZIARELLA: “IO SONO MOLTO GELOSA DI LUI, LUI DI ME ZERO. SA CHE NON FAREI NIENTE…DOVREI TOGLIERE QUESTA SICUREZZA? QUANDO SONO STATA FATTA FUORI DALLA POLITICA IN MANIERA VIOLENTA E SONO USCITA DAL PARLAMENTO, ABBIAMO FATTO IL TAGLIANDO DEL RAPPORTO. ERAVAMO PROTAGONISTI SU FRONTI OPPOSTI, FUORI NON È DETTO CHE LA COPPIA AVREBBE RESISTITO – SILVIO BERLUSCONI FU LA PRIMA PERSONA A CUI DISSI CHE VEDEVO BOCCIA. E MI DISSE…”

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

NUNZIA DE GIROLAMO FRANCESCO BOCCIA

[… ]Nunzia De Girolamo, Vive il compromesso storico a casa: suo marito Francesco Boccia, sposato nel 2011, è del Pd.Come va?

«Francesco è stato lo strumento per imparare a capire le ragioni degli altri, si può essere diversi e rispettare le diversità, declinata in ogni forma: è la ricchezza più grande».

Discutete?

«Su tutto. Dagli studi di nostra figlia Gea alla spesa, sempre con rispetto.

Non siamo in competizione, tifa per me. Il tema su cui scazziamo veramente è la giustizia».

nunzia de girolamo francesco boccia foto di bacco

È gelosa di lui?

«Molto, lui di me zero. Sa che non farei niente… Dovrei togliere questa sicurezza?».

E quando facevate politica?

«Quando sono diventata ministro — e lui avrebbe meritato di diventarlo prima di me — era orgoglioso di me. Quando sono stata fatta fuori dalla politica in maniera violenta e sono uscita dal Parlamento, abbiamo fatto il tagliando del rapporto. Eravamo protagonisti su fronti opposti, fuori non è detto che la coppia avrebbe resistito. L’esperimento sociale su “cosa sia la destra o cos’è la sinistra” come canta Gaber, siamo noi».

nunzia de girolamo e francesco boccia al matrimonio marici castelli

Che pensa dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset?

«Pier Silvio Berlusconi sta facendo un’operazione politica, non si tratta solo della D’Urso, anche del Grande fratello . La sua è un’operazione di “bonifica politica” che fa saltare gli schemi e il mercato televisivo».

Come vede l’arrivo di Bianca Berlinguer a Rete4?

«Per ora i risultati le danno ragione».

Ha la vorato a “Non è l’arena”, è amica di Giletti. Arriverà in Rai?

«Possibile. Forse non nell’immediato e magari in un ruolo diverso».

Sognava la tv da politica?

«Ci pensava Silvio Berlusconi, lui mi voleva in tv. Scelse me per andare a difenderlo da Santoro».

Che rapporto avevate?

nunzia de girolamo francesco boccia foto di bacco

«Fu la prima persona a cui dissi che vedevo Boccia. Pensavo che l’avrebbe raccontato, fu discreto. Stimava Francesco: “Sei libera di amare chi vuoi, è del Pd, quindi è un avversario. L’importante è che ti tratti come una principessa”. Con me è stato un padre. Non l’ho più rivisto, mi resta il rimpianto. Ma sono andata ai funerali».