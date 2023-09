Estratto dell’articolo di Pierpaolo Lio per www.corriere.it

L ABBRACCIO DI GIULIA TRAMONTANO CON L ALTRA DONNA DI IMPAGNATIELLO

[…] È l’immagine di un abbraccio tra due donne raggirate. C’è Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese che quello stesso giorno, il 27 maggio, sarà uccisa a Senago dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello.

E c’è «l’altra», la 23enne con cui il barman aveva una storia parallela. La foto cattura il momento di solidarietà tra le due donne al termine dell’incontro all’Armani Bamboo bar, in centro a Milano, che svelerà il castello di bugie di Impagnatiello. E che imprimerà un’accelerazione ai piani del killer.

GIULIA TRAMONTANO

Quel giorno Giulia è infuriata. È stata contattata dalla 23enne italoinglese, che frequenta da poco più di un anno il barman. Ha trovato il suo numero di cellulare e l’ha chiamata per un confronto verità tra tutti e tre. […] A quell’incontro pomeridiano, il barman però non si presenta. Lascia in fretta e furia il posto di lavoro, rifiutando di incontrarle insieme.

Le due donne allora si confrontano: scoprono i tradimenti, le bugie e i raggiri di cui entrambe sono state vittime. E tra loro nasce una solidarietà che viene catturata alle 16.57 anche da una telecamera presente sul retro del locale, in via Giardini.

alessandro impagnatiello

L’immagine è una delle fotografie contenute nel fascicolo d’indagine […] sull’omicidio di Giulia Tramontano. Al termine dell’incontro – sono le 18.20 – quella stessa telecamera intercetta Giulia mentre si allontana, per far ritorno a Senago.

Poco dopo il suo rientro a casa, la 29enne sarà uccisa da quel compagno che già da tempo, spaventato per la gravidanza della compagna, inizia a cercare sul web: «ammoniaca feto»; e poi «veleno per topi»; e ancora «quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona».

L ULTIMA IMMAGINE DI GIULIA TRAMONTANO VIVA

Il killer reo confesso comprerà anche del cloroformio sotto falso nome, creandosi una falsa identità virtuale […]. Un paio di settimane dopo sarà la 29enne a fare alcune ricerche sul web: «rimedi bruciore di stomaco» e, più avanti, si lamenta con i familiari di dormire male e di sentirsi come «drogata».

I frame presenti nel fascicolo […] documentano le ultime ore di Giulia. È sempre il 27 maggio, prima dell’incontro con «l’altra». Il timer in alto a destra segna le 16.20: la telecamera inquadra la via alle spalle della casa della coppia a Senago. E si vede Giulia che, accompagnata dai genitori di Impagnatiello, si dirige all’auto con cui i «suoceri» la accompagneranno al metrò che porterà all’incontro all’Armani hotel.

GIULIA TRAMONTANO - ALESSANDRO IMPAGNATIELLO

Alle 19.06 c’è l’ultima immagine di Giulia viva: è sempre l’impianto di videosorveglianza dietro casa a riprenderla mentre fa rientro dopo essere scesa dall’auto dei genitori del barman che erano andati a prenderla.

Dalla visione dei filmati di una telecamera in via Liberazione, a Senago, spuntano infine due frame che mostrano la T-Roc bianca, l’auto del killer. Sono passate le 2.30 del 31 maggio: documentano il viaggio, andata e ritorno, di Impagnatiello per abbandonare i resti di Giulia e del bambino in un’intercapedine dietro una fila di garage in via Monte Rosa, a poco più di 500 metri da casa.

sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 8 alessandro impagnatiello fiori per giulia tramontano a senago CHIARA E GIULIA TRAMONTANO giulia tramontano alessandro impagnatiello giulia tramontano alessandro impagnatiello giulia tramontano giulia tramontano GIULIA TRAMONTANO alessandro impagnatiello esce di casa dopo aver ucciso giulia tramontano 3