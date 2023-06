ULTIME DAL FRONTE - LA CONTROFFENSIVA UCRAINA VA PEGGIO DEL PREVISTO E LO AMMETTE PURE ZELENSKY: “L’AVANZATA È LENTA” - L'UCRAINA, CHE HA PERSO 13 MILA SOLDATI DALL'INIZIO DELLE MANOVRE DI PRIMAVERA, CHIEDE ALL’OCCIDENTE F16 E ELICOTTERI APACHE - LA STRATEGIE CONTRAPPOSTE: KIEV DISTRUGGE DEPOSITI IN PROFONDITÀ E LE UNITÀ IN PRIMA LINEA, MOSCA PROSEGUE NELLA COSTRUZIONE DI LINEE DI DIFESA (SBARRAMENTI, BUNKER, PONTI PER I CORAZZATI, MINE, BLOCCHI IN CEMENTO CHIAMATI “DENTI DI DRAGO”, RIFUGI)

MOSCA,KIEV HA PERSO 13.000 SOLDATI DA AVVIO DELLA CONTROFFENSIVA

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - L'Ucraina ha perso 13.000 soldati dall'inizio della controffensiva. E' quanto ha detto il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo, Nikolay Patrushev, in un incontro con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia Tass.

MOSCA, 'FORZE UCRAINE SI STANNO RIORGANIZZANDO'

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - Le truppe ucraine hanno ridotto la loro attività nella controffensiva e ora si stanno riorganizzando. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu citato dall'agenzia Ria Novosti. Shoigu ha aggiunto che comunque le forze di Kiev mantengono le capacità per l'offensiva nonostante le perdite subite.

PUTIN,'OCCIDENTE VUOLE COMBATTERE FINO ALL'ULTIMO UCRAINO'

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - Le riserve di soldati di Kiev "non sono infinite" ma "l'Occidente ha deciso di combattere fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax.

KIEV PUNTA A LOGORARE, MOSCA CREA FORTIFICAZIONI

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Gli ucraini distruggono depositi in profondità e le unità in prima linea, dice Zelensky, un tentativo di logorare l’avversario con un passo prudente senza pagare un prezzo troppo altro. I russi proseguono nel programma varato mesi fa: la costruzione continua di linee di difesa non facili da superare. A meno di non voler sacrificare i propri soldati, come ha fatto Putin usando però soprattutto (ma non solo) gli ex galeotti della Wagner. Kiev spinge, come può, a Est e nel Sud: uso di artiglieria, mosse notturne, mobilità. Mosca contrattacca quando si presenta l’occasione […]

La Russia punta soprattutto sulla pazienza, allargando quanto più possibile il gigantesco dispositivo di trincee a tutela della regione di Melitopol. […] un’infinita serie di sbarramenti, bunker, ponti per i corazzati, mine, blocchi in cemento (denti di drago), rifugi. Un sistema che collega il fiume Dnipro alla cittadina di Tokmak, quindi un altro a costruire un «cerchio» attorno a Mykhailivka per poi essere replicato ovunque creando un network da non sottovalutare. […]

l’intelligence britannica ha individuato un segmento di 9 chilometri a nord di Armyansk, sulla striscia che collega la Crimea al settore di Kherson. Qualche osservatore ha mostrato scetticismo sull’efficacia delle fortificazioni sostenendo che il ricorso a Himars e cruise Storm Shadow britannici può incrinare i bastioni. Ma, da quando è iniziata l’offensiva, i pareri sulla scelta di Mosca sono parsi meno negativi, cambiamento determinato dalle difficoltà incontrate dagli ucraini. […]

LA CONTROFFENSIVA SENZA TESTIMONI MA ZELENSKY AMMETTE “L’AVANZATA È LENTA”

Estratto dell’articolo di Fabio Tonacci per “la Repubblica”

[…] Dalla controffensiva ucraina sono spariti i fatti. Si sente solo l’eco della propaganda: quella di Kiev («Stiamo avanzando») e quella di Mosca («Siamo noi che stiamo avanzando »). […] Il silenzio chiesto e imposto dalle forze armate ucraine […] si è tramutato in un muro di gomma per la stampa. «I permessi per arrivare alla prima linea sono sospesi» […] Si riesce lo stesso ad avvicinarsi al fronte, percorrendo viottoli secondari, ma pochi sono i soldati che hanno voglia di rompere il voto del silenzio. […]

Se la lascia sfuggire lo stesso Zelensky, che alla Bbc ammette che «la liberazione dei territori occupati è più lenta del previsto». È la stessa impressione che hanno i civili dei villaggi a ridosso del fronte. All’ultimo check-point a Sud di Zaporizhzhia capita di incontrare Svitlana Mandrych, la vice-sindaca di Orikhiv, una piccola città che contava 14mila abitanti prima della guerra e che sulle mappe digitali aggiornate dai blogger militari si trova vicino al punto dove le truppe ucraine hanno ripreso terreno. […]

La propaganda, di entrambi i colori, non prevede perdite e ritirate, solo avanzamenti e obiettivi militari spazzati via. […] Senza i giornalisti sul terreno a verificare, è una guerra dove vincono tutti e nessuno perde. […] Le parole di Zelensky alla Bbc, però, segnalano qualcosa. E anche quelle di Putin, inquietanti come sempre: dopo aver ribadito «il rallentamento della controffensiva ucraina», annuncia il prossimo dispiegamento in combattimento dei Sarmat, i missili nucleari balistici intercontinentali. […]

I comandi russi hanno avuto il tempo di fortificare le seconde linee disseminandole di mine (200mila chilometri quadrati infestati di ordigni), di denti di drago anti-carro, di trincee e depositi di armi. Stanno attaccando di nuovo verso Lymansk. Alexander Skakoun, vice governatore militare della regione di Kharkiv, riconosce i progressi dei suoi nemici. Soprattutto in cielo. «Gli shahed, i droni kamikaze, ora volano a bassissima quota seguendo il corso dei fiumi per non essere rilevati dai nostri sistemi». E però, contemporaneamente, da Kiev dicono che gli ucraini avanzano. Dove? Non è chiaro. La verità del bollettino ufficiale non ammette domande.

GUERRA IN UCRAINA - SCONTRI A BAKHMUT