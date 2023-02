12 feb 2023 09:40

ULTIME DAL FRONTE - L’OBIETTIVO DEGLI UCRAINI È LIBERARE MELITOPOL: SIGNIFICHEREBBE ARRIVARE DI NUOVO SUL MARE D’AZOV, METTERE SOTTO TIRO SIA LA CRIMEA SIA MARIUPOL, MA SOPRATTUTTO TAGLIARE IL “PONTE TERRESTRE” TRA LA RUSSIA E TUTTE LE SUE TRUPPE AD OVEST, IN CRIMEA E NELLA PROVINCIA DI KHERSON – IL GENERALE UCRAINO ZALUZHNY: “BASTA AVANZARE DI 80 CHILOMETRI A SUD DI ZAPORIZHZHYA PER METTERE SOTTO IL TIRO DEI MISSILI HIMARS LE LINEE DI RIFORNIMENTO RUSSE. LE LORO TRUPPE IN CRIMEA E KHERSON RIMARREBBERO ISOLATE E IN QUALCHE MESE DOVREBBERO CAPITOLARE…”