CAFONALINO BORGHESE – PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA “MERAVIGLIE SENZA TEMPO”, AL RICHIAMO DELLA DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE, FRANCESCA CAPPELLETTI, IN TOTAL BLACK (SEGNO DEI TEMPI), S’È RADUNATO IL MONDO DELL'ARTE ROMANA – TRA GIOVANNA MELANDRI, PRESIDENTE DEL MAXXI, E IL CT ROBERTO MANCINI ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE, LA PRESENZA DI PESO È STATA QUELLA DI SHAWN CROWLEY, INCARICATO D'AFFARI AD INTERIM DELL'AMBASCIATA AMERICANA, L'UOMO CHE MONITORA LA POLITICA ITALIANA PER LA CASA BIANCA…