ULTIME DAL MEDIORIENTE – E' SALITO A 212 IL NUMERO DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI ACCERTATI, CIVILI E MILITARI, CHE HAMAS HA PORTATO A GAZA - IDENTIFICATI 1.075 CORPI DI ISRAELIANI UCCISI - SUGLI AIUTI GAZA SI E’ CREATO UN TRIANGOLO STRATEGICO TRA BIDEN, AL SISI E NETANYAHU CON LA TURCHIA CHE HA INVIATO AIUTI MEDICI – NELLA STRISCIA MANCA L’ACQUA PULITA E SONO IN AUMENTO VARICELLA E SCABBIA – ISRAELE INIZIA A RACCOGLIERE TESTIMONIANZE SUI CRIMINI DI GUERRA DI HAMAS…

gaza chiesa ortodossa colpita

Esercito Israele, 'sono 212 gli ostaggi ancora a Gaza'

(ANSAmed ) - TEL AVIV, 22 OTT - E' salito a 212 il numero degli ostaggi israeliani accertati, civili e militari, che Hamas ha portato a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari aggiungendo che su questo Hamas ''sta conducendo terrorismo psicologico'' nei confronti delle famiglie.

Su aiuti Gaza 'triangolo strategico' Biden-Sisi-Netanyahu

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 OTT - Sulle modalita' dell'ingresso di aiuti umanitari per la striscia di Gaza si è creato ''un triangolo strategico'' fra i presidenti americano ed egiziano, Joe Biden e Abdel Fatah al Sisi, ed il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se i camion di aiuti passati ieri dal valico di Rafah fossero stati ispezionati. Hagari ha replicato che sono stati ''ispezionati da egiziani ed americani'' e poi sono stati seguiti all'interno della Striscia ''per accertarsi che raggiungessero l'Unrwa'', l'agenzia dell'Onu per i rifugiati.

Israele raccoglie testimonianze sui crimini di guerra di Hamas

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

(ANSA) - TEL AVIV, 22 OTT - Israele ha cominciato a raccogliere le testimonianza di Zaka, un gruppo di Pronto soccorso religioso, che ha preso parte all'evacuazione dei cadaveri degli israeliani uccisi nei kibbutz dall'attacco dello scorso 7 ottobre per usarle come prove davanti alla Corte Penale nei Tribunali dell'Aja per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio da parte di Hamas. Secondo i media, la Corte penale dell'Aja si appresta ad esaminare questo dossier nell'ambito delle indagini per crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania.

ATTACCO ALLA CHIESA GRECA ORTODOSSA DI GAZA

La Turchia invia aiuti medici a Gaza

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Un aereo turco, carico di medicinali e forniture mediche destinate alla Striscia di Gaza, è partito da Ankara alla volta della capitale egiziana Il Cairo. Lo rende noto l'agenzia Anadolu, precisando che a bordo dell'aereo c'è anche un gruppo di 20 operatori sanitari esperti. Il team, che comprende medici, condurrà studi di fattibilità per gli ospedali da campo da istituire presso l'aeroporto egiziano di El-Arish nel nord della penisola del Sinai e al valico di frontiera di Rafah.

analisi sull esplosione all ospedale di gaza 2

Onu, 'manca acqua pulita a Gaza, in aumento varicella e scabbia'

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - L'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite ha dichiarato che i casi di varicella, scabbia e diarrea sono in aumento a causa della mancanza di acqua pulita. Lo riporta Abc. I palestinesi che si rifugiano nelle scuole e nelle tendopoli gestite dalle Nazioni Unite sono a corto di cibo e bevono acqua sporca. L'unica centrale elettrica del territorio si è spenta più di una settimana fa, causando un blackout in tutto il territorio e paralizzando i sistemi idrici e sanitari.

gaza senza acqua immagini di motaz azaiza 5

Identificati 1.075 corpi di israeliani uccisi da Hamas

(ANSA) - TEL AVIV, 22 OTT - La polizia israeliana ha annunciato di aver identificato fino ad ora i corpi di 1075 israeliani nell'attacco di Hamas ai kibbutz del sud. Di questi, 769 sono civili e 307 soldati. Secondo la stessa fonte ci sono i corpi di altri 200 israeliani civili le cui identità non sono ancora state confermate.