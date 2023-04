ULTIME DAL SAN RAFFAELE – I FAMILIARI E I MEDICI DI SILVIO BERLUSCONI SEMBRANO LIEVEMENTE OTTIMISTI, MA LA LEUCEMIA RENDE IL CAV UN SOGGETTO IMMUNODEPRESSO: OGNI PICCOLA COMPLICAZIONE PUÒ FAR PRECIPITARE TUTTO DA UN MOMENTO ALL’ALTRO - AL MOMENTO, COMUNQUE, IL MIGLIORAMENTO VIENE DEFINITO INCORAGGIANTE: L’INSUFFICIENZA RENALE SEMBRA SOTTO CONTROLLO, E LA TERAPIA ANTIBIOTICA CONTRO LA POLMONITE STA FUNZIONANDO – LA CHIAMATA AL DIRETTORE DEL “GIORNALE”, MINZOLINI: “CE LA FARÒ ANCHE QUESTA VOLTA” - VIDEO

1. BERLUSCONI A IL GIORNALE: "CE LA FARÒ ANCHE QUESTA VOLTA"

Estratto da www.repubblica.it

[…] "Ce la farò anche questa volta, sono sempre riuscito a risollevarmi anche in situazioni difficili e delicate". La telefonata di ieri di Silvio Berlusconi al direttore de Il Giornale dalla terapia intensiva del San Raffaele. […]

2. BERLUSCONI, LA LEUCEMIA CRONICA E L’INSUFFICIENZA RENALE: LE CURE E LE SPERANZE DELLA FAMIGLIA

Estratto dell’articolo di Simona Ravizza per www.corriere.it

Dopo i timori e il grande spavento, è il momento del cauto ottimismo. […] È troppo presto per tirare un sospiro di sollievo, ma le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato dall’altroieri in Terapia intensiva al San Raffaele sono in leggero miglioramento. La diagnosi di leucemia cronica, scoperta oltre un anno fa, non è rara visti gli 86 anni compiuti. L’ex premier ora è sotto chemioterapia.

La lotta è contro i globuli bianchi alle stelle: il tentativo di farli scendere è affidato a una pastiglia, che non comporta effetti fastidiosi anche psicologicamente come la caduta dei capelli e la nausea. I forti dolori alla schiena che hanno afflitto il leader di Forza Italia negli ultimi tempi sono una delle conseguenze della malattia.

In questo contesto va inserito anche il ricovero di quattro giorni dal 27 al 30 marzo. E legati alla leucemia sono soprattutto i rischi di processi infiammatori che la grave patologia […] può scatenare a cascata. La polmonite è uno di questi: di qui la cura antibiotica che potrà dare a breve i primi effetti.

L’altro problema che ha fatto preoccupare è l’insufficienza renale , che ora appare sotto controllo. […] Cautela, è la parola che ripete chi più gli sta vicino. La leucemia, anche se in forma cronica, rende Berlusconi come gli altri malati un soggetto immunodepresso: in queste condizioni ogni minima complicazione può fare cambiare il quadro clinico da un momento all’altro. Il miglioramento delle sue condizioni viene, comunque, definito incoraggiante.

[…] Del resto, Silvio Berlusconi ha sorpreso più volte. È il giugno 2016 quando dopo l’operazione a cuore aperto in seguito a un malore causato da un’insufficienza aortica Zangrillo dichiara: «Ha rischiato di morire, era davvero in condizioni severe, preoccupanti e ne era consapevole». E dopo il Covid del settembre 2020 è lo stesso Berlusconi ad ammettere: «Grazie al cielo e alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita». […]

