Estratto dell’articolo di Chiara Rai per “il Messaggero”

Una teca in vetro con la statua della Madonna, una costruzione in legno alta tre metri contenente un'opera votiva, un gazebo, 61 panche, cartellonistica e segnaletica per i fedeli, palizzate, una strada realizzata in brecciolino per agevolare gli ingressi. Sono tutte opere ritenute "abusive" perché prive di autorizzazione che il Comune di Trevignano ha intimato di rimuovere all'associazione onlus La Madonna di Trevignano presieduta da Gianni Cardia.

Lui è il marito della sedicente veggente Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia, che ogni tre del mese riunisce migliaia di persone pronte ad assistere alla presunta apparizione della Madonna che detterebbe alla signora messaggi spesso catastrofici da riportare ai seguaci.

Un fenomeno che nel giro di qualche anno è aumentato a dismisura facendo raccogliere all'associazione diverse centinaia di migliaia di euro di donazioni. E ora la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per verificare se vi sono o meno reati di truffa, raggiro, circonvenzione di incapace ai danni di alcuni ormai ex fedeli pentiti. […]

L'ordinanza di demolizione è stata firmata dall'architetto Roberto Mariotti, responsabile del servizio competente, in linea con i passi che porta avanti l'amministrazione guidata dalla sindaca Claudia Maciucchi che ha più volte ricordato come tutte quelle opere presenti sul terreno in via Campo Le Rose, in località Troscione, siano da considerarsi abusive perché l'area è vincolata e inquadrata come zona a protezione speciale ricadente nella giurisdizione del Parco di Bracciano e Martignano […]

Intanto il programma tv Pomeriggio Cinque" ha scovato un nuovo documento video in cui la sedicente veggente racconta a una folla di fedeli il suo rapporto con le apparizioni della Madonna che avverrebbero anche durante la sua quotidianità: «La Madonna mi appare anche quando lavo i piatti - dice nel video Gisella -, sento nella sua testa che mi dice: siediti e scrivi, siediti e scrivi. A volte anche se ho da fare lei me lo ripete».

