GLI ULTIMI COMUNISTI: “EHI TU, ALZA LE CHIAPPE E VIENI A SPARECCHIARE” – UN CLIENTE INSULTA LA CAMERIERA A LAVORARE IN UNA CASA DEL POPOLO, IN TOSCANA, LEI SCOPPIA A PIANGERE E IL TITOLARE CACCIA IL CLIENTE CAFONE: “NON MI INTERESSANO I SUOI SOLDI, SE NE VADA” – DEL RESTO, SULLA PARETE ESTERNA DEL LOCALE CAMPEGGIA UN ENORME RITRATTO DI ERNESTO CHE GUEVARA – “QUESTO MODO DI APPROCCIARSI A UNA LAVORATRICE L’HO TROVATO LEGATO A UNA LOGICA PADRONALE CHE NON PUÒ APPARTENERCI..."

Sarebbe bastato accorgersi del grande ritratto di Ernesto Che Guevara che campeggia sulla parete esterna della Casa del Popolo di Solaio a Pietrasanta per capire che lì non sarebbero mai state tollerate prepotenze su lavoratori e lavoratrici. Invece un cliente qualche sera fa ha avuto la pessima idea di insultare una cameriera che si era concessa una breve pausa. "Ehi tu, invece di stare a chiacchierare, alza le chiappe e vieni a sparecchiare", le ha detto con tono sprezzante.

La ragazza dapprima risponde con una battuta, ma poi scoppia in lacrime mortificata. Ed è a quel punto che interviene il gestore del locale, Matteo Giubilato, che entra in sala e invita il sessantenne e i suoi compagni di cena a uscire dal locale senza neppure passare dalla cassa. "Non mi interessano i suoi soldi, se ne vada" […].

[…] Giubilato ha difeso la lavoratrice e rivendicato, giustamente, l'allontanamento dal cliente maleducato: "Credo di avere fatto quello che, semplicemente, andava fatto. Tutto qui; questo modo di approcciarsi a una lavoratrice che, alla pari delle altre, andava avanti e indietro per la sala per garantire un servizio, l’ho trovato legato a una logica padronale che non può appartenerci. Ma premesso questo, ripeto, non ho fatto niente di eccezionale".

L'uomo ha spiegato che il cliente cacciato non è più gradito, e che in ogni caso non si trattava di un frequentatore abituale della Casa del Popolo, locale del quale – evidentemente – non condivideva neppure i valori.

L'aspetto più interessante della vicenda, a detta di Giubilato, è stato però un altro: la reazione di tutte le persone che sedute ai tavoli hanno preso le parti della giovane […]

