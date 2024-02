GLI ULTIMI ISTANTI DI VITA DI NAVALNY - IL DISSIDENTE RUSSO È MORTO IN UN CARCERE DI KHARP, NELLA SIBERIA DEL NORD, DURANTE L’ORA D’ARIA – LA CAUSA DEL DECESSO È STATA, PROBABILMENTE UN ICTUS PROVOCATO DA UN’EMBOLIA - I MEDICI L'HANNO PROVATO A RIANIMARE MA NON C'È STATO NULLA DA FARE - A INFLUIRE SULLA SALUTE DEL 47ENNE ANCHE LE VICESSITUDINI DI CUI È STATO VITTIMA: PRIMA L’AVVELENAMENTO COL NOVICHOK, UNA SOSTANZA NERVINA; POI LE TORTURE IN CARCERE E, INFINE, LA CONDANNA A 19 ANNI….

Estratto dell’articolo di Fabrizio Dragosei per www.corriere.it

MANIFESTANTI IN RUSSIA RICORDANO NAVALNY

Aleksei Navalny è morto ieri durante l’ora d’aria nel carcere di Kharp, nella Siberia del Nord, probabilmente per un ictus provocato da un’embolia arteriosa. Questo almeno secondo le notizie ufficiali che filtrano dalla colonia penale IK-3 (conosciuta da tutti come «Lupo polare») dove il blogger che era diventato il principale oppositore di Putin era arrivato a Natale.

Ma i suoi collaboratori, i familiari e buona parte dell’opinione pubblica internazionale hanno pochi dubbi. Qualcuno pensa addirittura che sia stato assassinato mentre la maggior parte ritiene che comunque Navalny sia deceduto per tutto quello che gli è stato fatto.

navalny sfida a putin 4

Prima l’avvelenamento col Novichok, una sostanza nervina; poi il carcere con privazioni che a noi appaiono inimmaginabili. Condannato a 19 anni (ma sul suo capo pendevano altre accuse), era finito dentro nel gennaio del 2021.

In totale aveva passato ben 300 giorni in cella d’isolamento per quelle che i suoi denunciano come mancanze ridicole o accuse pretestuose. «Il detenuto non aveva allacciato l’ultimo bottone della giubba», 15 giorni in isolamento. «Navalny ha insultato il tenente Nejmovich chiamandolo così anziché usare il nome e il patronimico», 15 giorni. «Il prigioniero ha pulito male il cortile», 15 giorni.

aleksej navalny

In queste celle speciali il letto viene alzato e bloccato contro il muro al mattino e per tutto il giorno i reclusi non possono stare né sdraiati né seduti. Il cibo fornito era «pessimo e scarso», ha raccontato la sua portavoce Kira Yarmysh.

Da un anno e mezzo non gli era stato consentito di incontrare o parlare per telefono con la moglie e i due figli. I tre avvocati, che incontrava con una certa regolarità, sono stati a loro volta accusati di estremismo. Due sono in galera e uno è fuggito all’estero. […]

navalny in aula alla lettura della sentenza 2

A Kharp, Navalny ha raccontato tramite gli avvocati che gli era consentito di «passeggiare» da solo in quella che lui aveva definito «un’altra cella». In ogni caso, sempre perché le cose non fossero troppo comode per questo detenuto del tutto particolare, la sua ora d’aria iniziava alle 6.30 del mattino, con temperature artiche.

navalny e la moglie 2

Secondo il racconto ufficiale, l’ex blogger si trovava «a passeggio» (cioè, nell’ora d’aria) quando si è sentito improvvisamente male. Questo sarebbe avvenuto però alle 13 locali in contraddizione con la routine del carcere, secondo il canale Telegram Baza. Tentativo di rianimazione, poi dall’ospedale di Labytnangi, distante 34 chilometri, sono arrivati altri medici («in sette minuti», secondo quello che sarebbe un comunicato ufficiale delle autorità locali) che hanno proseguito il massaggio cardiaco per mezz’ora.

navalny e la moglie 1

Putin è stato subito informato dell’accaduto, ma non ha detto nulla. Il suo portavoce se l’è presa con tutti i leader occidentali per le loro reazioni «inaccettabili», visto che ancora non si sa cosa sia accaduto esattamente. […]

alexei navalny navalny con la moglie in tribunale 2