SESSO IN TERRAZZA A POSITANO
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ULTIMI SPRUZZI D’ESTATE – VIDEO-FLASH! UNA COPPIA SCOPA FORTE IN TERRAZZA A POSITANO: NONCURANTE DEI VICINI, LA DONNA SI METTE A PECORINA E I DUE FOCOSI AMANTI INIZIANO A DARCI DENTRO. OVVIAMENTE DALLA CASA DI FRONTE SI VEDE TUTTO, QUALCUNO FILMA LA SCENA E LA FA GIRARE SUI SOCIAL…-
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CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
DOPO I PIPISTRELLI E LE SCIMMIE SIAMO PASSATI AI POMODORI – IN INDIA UNA NUOVA FORMA INFLUENZALE CHIAMATA "TOMATO FLU" STA CREANDO ALLARME – UN'OTTANTINA DI BAMBINI SOTTO I 5 ANNI SONO STATI RICOVERATI PER UNA MALATTIA CARATTERIZZATA DA BOLLE ROSSE CHE SI TRASFORMANO IN ULCERE, SIMILI A PICCOLI POMODORI – SEMBREREBBE ESSERE UNA VARIANTE DELL'INFEZIONE MANI-BOCCA-PIEDE…