ULTRAS DEL MILAN, SCIURE BOTOLINATE, GIOVANI IN GIACCA E CRAVATTA: IL POPOLO DI SILVIO IN PIAZZA DUOMO – DALLA MATTINA LE PERSONE HANNO INIZIATO A RIEMPIRE IL SAGRATO DELLA CATTEDRALE – IL VIAGGIO DEL FERETRO È STATO ACCOMPAGNATO LUNGO IL PERCORSO DA PERSONE IN LACRIME, CHE APPLAUDIVANO IL PASSAGGIO DI SILVIO – LA COREOGRAFIA DEI TIFOSI ROSSONERI E GLI STRISCIONI: “L’ITALIA È IL PAESE CHE AMO”

Milano e l’Italia intera salutano Silvio Berlusconi: si celebrano i funerali di Stato dell’ex premier, per cui è stato proclamato anche il lutto nazionale. […] Già in mattinata la piazza davanti alla chiesa si era riempita di persone, tra sostenitori politici di Berlusconi, tifosi del Milan e curiosi di passaggio

Il viaggio del feretro, da Villa San Martino al Duomo di Milano, è durato circa mezz'ora. Lungo il percorso - una trentina di chilometri - la circolazione è stata bloccata.

[…] "C'è solo un presidente" ha urlato la folla all'arrivo del feretro. Due maxischermi sono stati allestiti in Piazza Duomo per permettere a tutti di seguire le esequie. Da ore per Berlusconi continuano a scattare applausi accompagnati da cori che scandiscono il suo nome: "Silvio, Silvio"

Una quindicina di corone di fiori campeggiano sul sagrato del Duomo già da stamattina. Tra queste, ci sono quella della premier Giorgia Meloni, del gruppo al Senato di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e del Partito socialista italiano, composta da garofani rossi.

Fiori anche da Belen Rodriguez, dal presidente del Senato Ignazio La Russa, Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal Milan Club Parigi, dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata, dalla famiglia Ghedini, dall'As Roma, dalla Rai e dai residenti di Milano 2

Nonostante non fosse più presidente del Milan da tempo, Berlusconi "rimarrà sempre il presidente per noi", ha detto Giancarlo Capelli, meglio conosciuto come il Barone storico componente del direttivo della Curva Sud del Milan. Moltissimi i tifosi dei rossoneri in piazza. Con loro anche qualche supporter del Monza

Molti anche gli striscioni. "L'Italia è il Paese che amo" recita uno di questi, citazione dal discorso della discesa in campo di Berlusconi del 1994. "Il nostro presidente, Silvio per sempre", si legge su un altro […]

