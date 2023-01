GLI UMANI DIMENTICANO, UN CANE NO – LA COMMOVENTE STORIA DI MAGDA, IL CANE CHE OGNI GIORNO ENTRA NEL CIMITERO DI CATANZARO E SI ACCUCCIA DAVANTI ALLA LAPIDE DELLA PADRONA: DOPO ESSERE RIMASTA PER UN PO’ IN SUA COMPAGNIA, SI ALLONTANA, RIMANENDO A VAGARE IN STRADA PER POI TORNARE IL GIORNO DOPO – DA ANNI LA CAGNOLINA NON HA PIÙ UNA CASA: VIENE AIUTATA DA ALCUNI VOLONTARI E…

Gianluca Pace per www.blitzquotidiano.it

il cane magda al cimitero catanzaro 2

Entra in cimitero, si accuccia davanti alla lapide della padrona, resta un po’ lì e poi, con passo lento, va via.

Questa è la storia di Magda, questa è la storia del cane dagli occhi tristi che da anni, a passo lento causa età, entra ed esce dal cimitero di Catanzaro. In questi giorni la sua storia è stata raccontata da diversi giornali locali e non solo.

Magda e Hachiko

Magda si ferma un po’ sotto la lapide della padrona e poi va via. Una storia, quella di Magda, che non può non richiamare quella di Hachiko, la leggenda tra mito e realtà del cane giapponese che per anni ha aspettato il padrone, ormai morto, alla stazione del treno dove era abituato ad aspettarlo. Leggenda che ha ispirato il film con protagonista Richard Gere.

il cane magda al cimitero catanzaro 1

Magda come Hachiko ha mantenuto negli anni l’amore per la padrona malgrado la morte. E in tanti in questi anni hanno pubblicato foto e hanno parlato di lei sui social. Ma dove va Magda quando si allontana dal cimitero? Ha abbastanza cibo? In molti si stanno preoccupando per lei. Intanto come quella di Hachiko, la storia di Magda già sta diventando una vera e propria leggenda popolare. A Catanzaro e non solo.

il cane magda al cimitero catanzaro 3