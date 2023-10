UMANITA', QUESTA SCONOSCIUTA - LA STORIA DEL MINORE STRANIERO, SBARCATO A LAMPEDUSA, CHE HA VISSUTO 10 GIORNI IN CELLA DI SICUREZZA A ROMA MANGIANDO PER TERRA - QUANDO È SBARCATO, È STATO ERRONEAMENTE IDENTIFICATO DALLA POLIZIA COME MAGGIORENNE (E DIRE CHE ERA IN POSSESSO DI UN CERTIFICATO DI NASCITA CHE ATTESTAVA CHE AVESSE 14 ANNI): E' FINITO NELLE CELLE DI SICUREZZA DI DUE QUESTURE ROMANE PERCHÉ…

Estratto dell’articolo di Gaetano De Monte per “Il Domani”

VIGNETTA DI NATANGELO SUI MIGRANTI MINORENNI

C’è un minore straniero non accompagnato che ha vissuto per dieci giorni all’interno di una cella di sicurezza di due diverse questure di Roma. Perché per lui non si trovava un posto nella capitale in una comunità di accoglienza per minorenni. Ora su questa vicenda la Cedu, cioè la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, ha scritto al governo chiedendo chiarimenti.

In particolare, i giudici europei hanno chiesto quale siano state le condizioni di detenzione a cui è stato sottoposto il minore nei giorni scorsi, e quali misure sono state adottate «in merito alla collocazione del ricorrente nei locali del commissariato Casilino Nuovo e del commissariato di via Teofilo Patini».

MIGRANTI MINORENNI

Il minorenne vive al sicuro in una casa famiglia dal 6 ottobre, dal giorno in cui è stata avviata contro il governo di Roma la procedura davanti alla Cedu, che ieri ha chiesto ha scritto all’Italia, chiedendo chiarimenti. Ma andiamo con ordine.

Questa è una storia di violazioni che coinvolge vari livelli di responsabilità istituzionali. A cominciare dal fatto che quando il ragazzo è sbarcato a Lampedusa, alla fine di settembre, è stato identificato dalla polizia come maggiorenne, nonostante fosse in possesso di un certificato di nascita attestante la minore età. E, da qui, è stato trasferito in un centro di accoglienza straordinario per adulti nella capitale.

MIGRANTI MINORENNI1

Quando però dopo qualche giorno si è recato nel commissariato Casilino Nuovo per dichiarare le proprie generalità e segnalare la propria presenza sul territorio nazionale, i poliziotti hanno scoperto che aveva soltanto 14 anni.

Da allora il ragazzo ha vissuto una vera e propria odissea nelle celle di sicurezza di due questure romane. Perché gli agenti del commissariato, fin da subito, avevano contattano la sala operativa sociale del comune di Roma e la procura presso il Tribunale per i minorenni per l’individuazione di una struttura presso cui collocare il minore. […]

MIGRANTI MINORENNI2

Il minore in questione ha consumato i suoi pasti a terra, con il cibo che veniva poggiato sulle gambe, senza alcuna attenzione alle esigenze alimentari, alcune delle quali dettate, tra l’altro, da convinzioni religiose. Ecco, dunque, come ha trascorso le sue giornate un minore straniero non accompagnato che non aveva commesso alcun reato e che è stato rinchiuso per dieci giorni all’interno della camera di sicurezza di una caserma della polizia; per quattro giorni, dal 28 settembre al 2 ottobre, gli è stato sequestrato dagli agenti pure il cellulare, in mancanza di alcun provvedimento formale.

sbarchi lampedusa

Non solo. Mentre è stato detenuto, il ragazzo non ha potuto incontrare un assistente sociale né un avvocato, né risulta che per tutelare la sua condizione sia stato nominato un tutore dal tribunale dei minorenni. Eppure, sia il Garante nazionale diritti all’infanzia e adolescenza, sia quello regionale, insieme alla procura per il tribunale dei minorenni di Roma, risultavano essere stati allertati attraverso Pec il 2 ottobre scorso, insieme alla sala operativa sociale del Comune, appunto. […]

sbarchi lampedusa

Nel frattempo in questi ultimi dieci giorni i minori stranieri non accompagnati “ospiti” nelle cellette dell’ufficio immigrazione di Roma sono stati diversi, una decina. Parcheggiati lì in attesa di un posto in accoglienza. «I tempi di attesa sono di circa una settimana/10 giorni, nel corso dei quali i minori non potranno fare ritorno al Cas, e saranno in custodia al commissariato stesso», racconta a Domani una fonte ben informata di quanto accade negli uffici di Via Patini.

lampedusa

È in questo limbo del diritto che minorenni stranieri arrivati senza la famiglia in Italia si ritrovano detenuti, sempre più spesso, senza alcuna convalida giudiziaria. Per questo l’avvocata Garosci ha denunciato alla Cedu l’Italia per aver violato una serie di articoli della Convenzione per i diritti dell’uomo. […]