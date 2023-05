“VIVO CON LA MIA RAGAZZA IN PORTOGALLO E CONSEGNO LE PIZZE” – ANNA LOU CASTOLDI, FIGLIA DI MORGAN E ASIA ARGENTO, RACCONTA IL SUO AMORE FLUIDO - "CI MANTENIAMO DA SOLE IN UN PICCOLO BORGO. ORMAI HO 21 ANNI E NON POSSO CHIEDERE I SOLDI AI GENITORI. MIA MADRE ME L'HA DETTO SUBITO. L’ITALIA SEMBRA SPINGERE LE MINORANZE E I 'DIVERSI' AD ANDARE ALTROVE. NON SO SE È IL VATICANO O ALTRO, MA C’È TANTISSIMA IGNORANZA...”