Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

Non se ne è accorto nessuno, ma da qualche giorno lo Stato è un po' più povero. Di un miliardo 408 milioni 470 mila euro e 87 centesimi di euro. Quasi tremila miliardi di vecchie lire, che erano assegnati al portafoglio statale in forza della ciclopica confisca dei profitti di una colossale frode-carosello sull'Iva sentenziata dalla condanna in Tribunale a Milano nel 2018 di un'associazione a delinquere, scoperta nel 2009 dalla Procura di Bergamo nel settore della plastica e battezzata con il nome di uno yacht di lusso da 12 milioni (Calypso of London) sequestrato a uno degli imputati.

Ma adesso il tesoro, pur di fronte alla conferma anche in secondo grado della responsabilità dei cinque maggiori imputati, si volatizza di colpo come conseguenza del micidiale effetto retroattivo (sul computo della prescrizione) del mancato riconoscimento di un tipo di aggravante: la «transnazionalità» del gruppo criminale agevolatore (con le proprie società-filtro in mezzo mondo) dell'associazione a delinquere italiana.

Due organizzazioni che per i giudici di Tribunale presieduti da Flores Tanga erano ontologicamente distinte (il che è appunto presupposto della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità in base all'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013), e che invece ora la sentenza d'Appello, redatta dal presidente Maria Rosaria Correra con le giudici Angela Fasano e Raffaella Zappatini, ritiene coincidenti nelle persone degli stessi imputati.

Tutto è meno che una quisquilia giuridica, perché la traiettoria difensiva disegnata dagli avvocati Paolo Grasso, Luca Ricci e Roberto Vitali innesca una matrioska di carambole: senza più l'aggravante che aveva avuto l'effetto speciale di allungare la prescrizione dell'associazione a delinquere, essa va retrodatata al novembre 2016 o al più tardi al febbraio 2018, ma comunque a prima della condanna di primo grado il 23 aprile 2018.

Con l'ulteriore conseguenza che gli imputati prescritti nel giudizio di secondo grado (dopo che già altri 70 indagati erano stati prescritti o assolti nel corso degli anni) non soltanto si risparmiano lo spettro di una confisca dei profitti di reato fino a 1 miliardo e 400 milioni, ma recuperano il diritto di vedersi restituire dallo Stato quei beni per almeno 300 milioni di euro che già nel 2009 erano stati materialmente trovati e sottoposti a sequestro.

Trascorsi così tanti anni, il problema è però che quei 300 milioni non si sa più quanti siano, di certo assai meno: perché nel tempo gli amministratori giudiziari erano stati autorizzati dai magistrati a vendere alcuni beni e comunque a ricorrere al patrimonio per affrontare le spese di gestione delle società operative nel settore della plastica, per cercare di mandarle avanti o metterle in liquidazione o rimetterle in piedi (come quella cartiera riportata a 24 dipendenti e venduta pochi giorni fa a un gruppo toscano da 20 milioni di fatturato).

E così - in attesa che nelle prossime settimane si riesca a fare un inventario aggiornato del patrimonio - non può essere escluso uno scenario ancora più beffardo: cioè la possibilità che gli ex imputati, dopo la prescrizione, non ritrovando più l'intero valore dei beni di cui hanno riavuto il diritto di tornare in possesso, intentino magari causa al ministero della Giustizia quale struttura oggettivamente responsabile del depauperamento del proprio patrimonio.

