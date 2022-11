20 nov 2022 09:04

LE UNICHE COSE "CIVILI" IN GUERRA SONO LE MORTI - OLTRE 700 CORPI SONO STATI TROVATI NELLE ZONE LIBERATE IN UCRAINA DI KHARKIV, DONETSK E KHERSON – QUASI TUTTI I QUESTI CADAVERI SONO DI CIVILI E I RITROVAMENTI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE GLI ULTIMI DUE MESI…