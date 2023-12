LE UNIVERSITA’ AMERICANE AZZOPPANO DI LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - LA INVOCANO ORA CHE SONO FINITE NEL MIRINO PER LE MANIFESTAZIONI ANTI-EBRAICHE MA, NEGLI ANNI, HANNO SILENZIATO CHIUNQUE SI SCOSTASSE DAL PENSIERO UNICO “WOKE”, INCASTONATO NEL POLITICAMENTE CORRETTO - HARVARD E LA PENNSYLVANIA SONO LE DUE UNIVERSITA’ MENO ACCOGLIENTI NEI CONFRONTI DELLA LIBERTÀ DI PAROLA – AD ESEMPIO NEL 2019 HARVARD, DI FRONTE A UNA RIVOLTA STUDENTESCA, NON RINNOVO’ LA CATTEDRA DI UN PROFESSORE DI DIRITTO “COLPEVOLE” DI AVER LAVORATO ALLA DIFESA LEGALE DI HARVEY WEINSTEIN…

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il loro approccio all'antisemitismo mette a nudo ampie incoerenze in materia di libertà di parola - scrive The Economist

studenti di harvard pro palestina 5

A volte si azzeccano i tecnicismi, ma si viene comunque bocciati all'esame. Così è stato all'audizione del Congresso sull'antisemitismo nei campus il 5 dicembre. Alla domanda se l'appello al genocidio degli ebrei sarebbe stato punito nelle loro facoltà, i presidenti di Harvard, del Mit e dell'Università della Pennsylvania hanno tergiversato. Dipende dal contesto, hanno detto, ad esempio se il discorso sconfina in minacce dirette a singoli individui. In un clima di grande clamore, la presidente dell'Università della Pennsylvania, Liz Magill, si è dimessa quattro giorni dopo. "Uno è andato. Ne mancano due", ha detto Elise Stefanik, la deputata repubblicana che ha condotto il confronto.

studenti di harvard pro palestina 4

L'udienza si è svolta nel contesto di una serie di incidenti antisemiti nelle università a seguito della guerra tra Israele e Hamas iniziata il 7 ottobre. Hillel International, un'organizzazione ebraica senza scopo di lucro, ha registrato 38 aggressioni fisiche antisemite nei campus e 227 casi di vandalismo dallo scoppio della guerra. Sia nella loro testimonianza preparata che nelle loro risposte alle domande durante le cinque ore di udienza, i presidenti hanno denunciato questo preoccupante aumento e hanno spiegato come vengono disciplinate le molestie.

studenti di harvard pro palestina 3

Tuttavia, le loro risposte alle domande formulate dall'onorevole Stefanik sui discorsi antisemiti sono state evasive, legalistiche e del tutto insoddisfacenti. In qualche modo hanno dimenticato che le udienze del Congresso sono un teatro politico fatto di frasi fatte, non di deposizioni legali. "Sono stati troppo preparati e troppo legali", ha detto Scott Bok, presidente del consiglio di amministrazione dell'Università della Pennsylvania, anche lui dimissionario.

I presidenti hanno fornito una descrizione accurata di ciò che è consentito dai codici di condotta delle loro scuole, che ricalcano fedelmente il Primo Emendamento. I discorsi ingiuriosi sono consentiti purché non si trasformino in molestie discriminatorie o incitino alla violenza. Tenere un cartello con un vile slogan durante una protesta è diverso dall'inviare a qualcuno un messaggio di minacce. Il contesto è davvero importante.

studenti di harvard pro palestina 1

Gran parte del contraccolpo deriva dalla mancanza di credibilità delle università quando si tratta di proteggere la libertà di parola. "Quando hanno cercato di sostenere un caso di libertà di parola, nessuno li ha presi sul serio perché hanno trattato la questione con due pesi e due misure", afferma Greg Lukianoff della Foundation for Individual Rights and Expression (Fire), un gruppo di difesa. Su circa 250 college valutati dal Fire, Harvard e la Pennsylvania sono le due scuole meno accoglienti nei confronti della libertà di parola e di indagine, sulla base di sondaggi e di casi di annullamento di lezioni e di sanzioni ai professori.

studenti di harvard pro israele 3

L'incoerenza degli amministratori assume due forme: mettere a tacere il discorso in modo assoluto e non punire gli studenti che violano le politiche scolastiche, ad esempio urlando contro oratori impopolari o bloccando le aule. Nel 2019 Harvard, di fronte a una rivolta studentesca, ha rifiutato di rinnovare la cattedra di un professore di diritto che aveva lavorato alla difesa legale di Harvey Weinstein. Nel 2021 ha cancellato un corso sulle tattiche della polizia dopo che gli studenti avevano presentato una petizione per eliminarlo. Nello stesso anno il Mit ha revocato l'invito a tenere una conferenza a un geofisico che aveva criticato l'affirmative action.

studenti di harvard pro palestina 2

Secondo Edward Hall, professore di filosofia ad Harvard, troppo spesso le università cercano di tranquillizzare gli studenti piuttosto che farli confrontare con idee che trovano sconcertanti. Gli amministratori vedono uno studente arrabbiato o sconvolto nel loro ufficio e cercano immediatamente di farlo sentire meglio.

La facoltà e gli studenti dei college d'élite si collocano per la maggior parte nella sinistra politica. Questo crea un clima di censura in cui le voci conservatrici sono limitate, anche quando non è coinvolto nessun amministratore. Carole Hooven, una scienziata che sostiene che il sesso è binario, ha lasciato Harvard dopo essere stata bollata come transfobica dagli studenti.

studenti di harvard pro israele 1

"Mi sono sentita come se avessi la peste", ha detto a proposito della sua partenza. Studenti e docenti si autocensurano per paura di essere ostracizzati, "spesso sostenuti dall'incertezza su come l'università risponderà", sostiene Keith Whittington, professore di politica a Princeton. "Può darsi che l'università ti copra le spalle, ma forse ti getterà sotto l'autobus".

Quali lezioni trarranno i dirigenti universitari da quest'ultima controversia? La loro attenzione immediata è rivolta alla sicurezza del posto di lavoro. Sally Kornbluth, presidente del Mit, sembra al sicuro: l'organo direttivo della scuola dice di sostenerla. Non è ancora arrivata una dichiarazione simile a sostegno di Claudine Gay, la sua controparte ad Harvard, anche se più di 700 docenti hanno firmato una lettera di sostegno.

harvard divisa nel conflitto israelo palestinese

Le implicazioni a lungo termine non sono ancora chiare. Forse le università si orienteranno verso un approccio coerente e neutrale ai contenuti della libertà accademica. Ma non è questo che chiedono i donatori o i politici, osserva Whittington. In effetti, stanno chiedendo di ampliare le restrizioni alla libertà di parola in nome della sicurezza. Incentivi e pressioni possono significare maggiore incoerenza.