UNIVERSITA’ AL CAPOLINEA - “NIENTE ESAME. NON SI PUO’ PARLARE AL CONDUCENTE”. UNO STUDENTE DELL'UNIVERSITÀ DI PISA SI COLLEGA PER SOSTENERE LA PROVA DI DIRITTO COMMERCIALE IN DIRETTA DALL'AUTOBUS CHE GUIDA PER LAVORO. IL PROF SI RIFIUTA, ECCO COME E’ ANDATA A FINIRE – VIDEO

Pronto per l'esame online ma da una postazione incredibile. Uno studente dell'Università di Pisa si è collegato per sostenere la prova di diritto commerciale in diretta dall'autobus che guida per lavoro. Mani sul volante e mascherina in volto, il 40enne autista per la Ctt Nord, la società di trasporto pubblico locale della Toscana, ha stupito sia i compagni di corso collegati per l'esame sia il professore che avrebbe dovuto interrogarlo.

Vincenzo Pinto, ordinario di commerciale, è incredulo: «Ma lei sta guidando un autobus?». Lo studente-lavoratore non si scompone e afferma di poter parlare ugualmente. Il prof incalza, come si vede nel video che è stato pubblicato sul canale Youtube "Raccoltaindifferenziata" ed è diventato subito virale: «Abbia pazienza c’è scritto dappertutto di non parlare all’autista, c’è scritto proprio lì vicino. Io come faccio a farle l’esame in queste condizioni? Proprio non me la sento». Ma una soluzione è presto trovata: il professore ha invitato lo studente a ricollegarsi a turno finito in modo da consentirgli di svolgere l'esame in sicurezza, per tutti.

