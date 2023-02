24 feb 2023 15:59

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE - UN 37ENNE ROMANO, FIGLIO DI UN DIRIGENTE DI PALAZZO CHIGI, È STATO CONDANNATO A 4 ANNI DI CARCERE PER MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNA - L'UOMO LA PICCHIAVA, VIOLENTAVA E SEGREGAVA IN CASA, A VOLTE LASCIANDOLA PER MOLTI GIORNI SENZA MANGIARE - IN DIVERSE OCCASIONI L'UOMO LE AVREBBE ANCHE TAGLIATO SCARPE, GIACCHE E BORSE PER IMPEDIRLE DI USCIRE…