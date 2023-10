UOMINI CHE ODIANO LE DONNE - A CERRETO D’ESI, VICINO ANCONA, UN 55ENNE HA UCCISO LA MOGLIE COLPENDOLA 15 VOLTE CON UN COLTELLO – FRANCO PANARIELLO SI STAVA SEPARANDO DALLA VITTIMA ED ERA GIÀ A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI. I DUE SI SONO INCONTRATI NEL CUORE DELLA NOTTE. HANNO INIZIATO A DISCUTERE E POI LUI SI E' ACCANITO CONTRO DI LEI - L'UOMO HA SVEGLIATO LA FIGLIA MINORENNE: “CHIAMA IL 112”. QUANDO I MILITARI SONO ARRIVATI....

Franco Panariello, 55enne di Cerreto d’Esi, ha inferto 15 coltellate alla moglie Concetta Marruocco, 53 anni, dalla quale si stava separando. L’uomo era già a processo per maltrattamenti. Ora è in arresto per omicidio volontario pluriaggravato

Prima un malore, un controllo al pronto soccorso e, poi, sarebbe tornato a casa. Quindi la scelta di dirigersi verso Cerreto d’Esi a casa della moglie, da cui stava per separarsi, per un chiarimento nel cuore della notte. Franco Panariello, metalmeccanico di 55 anni, avrebbe iniziato a discutere con l’infermiera Concetta Marruocco, di 53, sin quando ha impugnato un coltello da cucina e l’ha uccisa con una decina di fendenti.

Poi è andato in camera dalla figlia minorenne della coppia e le avrebbe chiesto: «Chiama il 112». Quando i militari sono arrivati, l’operaio non ha opposto resistenza e ha anche mostrato dove aveva gettato l’arma del delitto. Per questo motivo, è stato arrestato con l’accusa — al momento — di omicidio volontario pluriaggravato e ora si trova rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona. Panariello è stato sentito dagli inquirenti e ha confessato in lacrime: «Sono stato io a ucciderla, volevo solo un chiarimento».

Ha anche provato a ricostruire le fasi dell’omicidio raccontando che, la notte scorsa, non riusciva a dormire. Poi di aver avuto un malore e di essersi spaventato visto che un mese fa aveva avuto un infarto. Così è andato al pronto soccorso per farsi visitare e una volta dimesso è tornato nel suo appartamento a Cancelli di Fabriano. Poi la decisione di uscire nuovamente di casa, dopo aver preso le chiavi della casa di Cerreto e un coltello da cucina. Ha raggiunto la moglie in camera da letto, l’ha svegliata «per chiarire alcune accuse ingiuste». […]

Da mesi la coppia discuteva e avevano scelto di vivere in case diverse. Lei abitava in centro a Cerreto d’Esi con la figlia e lui a Cancelli di Fabriano. I due, originari di Torre del Greco, hanno anche altri due figli maggiorenni che non risiedono in zona. […]

