UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – UN 24ENNE DI FIRENZE HA SPACCATO IL NASO ALLA FIDANZATA PRIMA DI AIZZARLE CONTRO IL CANE DI GROSSA TAGLIA: I DUE AVEVANO INIZIATO A SCAZZARE PER QUESTIONI DI GELOSIA E LUI HA REAGITO AL CONTROLLO DELLA FIDANZATA METTENDOLE LE MANI AL COLLO E PICCHIANDOLA, FINO A PROVOCARLE LESIONI AL VISO E LA FRATTURA AL NASO – NON CONTENTO HA AIZZATO IL CANE CONTRO LA RAGAZZA CHE…

Simone Innocenti per "www.corriere.it"

È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo che ha mandato all’ospedale la fidanzata. Domenica mattina i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti infatti in via Francesco Veracini, dove era in corso una lite in strada tra un uomo ed una donna. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno riportato la situazione alla normalità, ma la donna aveva delle escoriazioni al collo e un vistoso ematoma all’altezza dello zigomo destro, oltre ad un segno di un morso all’avambraccio sinistro e molteplici graffi a quello destro.

Sul posto è arrivato il 118 che ha portato la vittima al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni per lesioni varie e frattura del setto nasale. Da una ricostruzione dei fatti, la donna aveva subìto maltrattamenti da parte del fidanzato da circa un mese.

Poi l’episodio di domenica scorsa, come hanno ricostruito i carabinieri. C’era stata una lite tra i due in casa per motivi di gelosia: lei aveva fatto delle critiche nei confronti del compagno. Lui, per tutta risposta, l’aveva afferrata facendola cadere in terra e stringendole le mani al collo. Lei era riuscita a divincolarsi ma lui aveva continuato a colpirla.

Non contento — secondo la ricostruzione dei carabinieri — il fidanzato le ha aizzato contro il proprio cane di grossa taglia (razza Amstaff) che ha tentato più volte di morderla al braccio destro. E le ha procurato escoriazioni per fortuna soltanto lievi. La lite, dalla casa, è proseguita in strada: la ragazza è infatti corsa fuori dall’abitazione, dove poi sono intervenuti i carabinieri.

Una volta capita la situazione, è emerso che lo scorso primo luglio la vittima aveva subito un’altra grave aggressione da parte del compagno il quale, con uno schiaffo, le aveva causato la lesione del timpano, giudicata guaribile con una prognosi di trenta giorni. Così K.S., fiorentino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato al carcere di Sollicciano.

