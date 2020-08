14 ago 2020 09:41

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – UN 53ENNE DI SCHIO, IN PROVINCIA DI VICENZA, HA MASSACRATO DI BOTTE LA MOGLIE CON UNA MAZZA DA BASEBALL DURANTE UN VIOLENTO LITIGIO – L’UOMO È SCAPPATO IN AUTO, MA È STATO FERMATO DALLA POLIZIA IN PROVINCIA DI GORIZIA: È ACCUSATO DI LESIONI GRAVI E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – LA DONNA È RICOVERATA IN OSPEDALE CON UNA FERITA ALL’ADDOME…