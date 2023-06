UOMINI, IN CITTÀ EVITATE I BERMUDA: PAROLA DI GIORGIO ARMANI -PRESENTANDO LA COLLEZIONE UOMO PRIMAVERA ESTATE 2024, LO STILISTA BACCHETTA I MASCHIETTI CHE SI PRESENTANO AL LAVORO CON I COSCIONI PELOSI IN BELLA VISTA: “I PANTALONCINI VANNO BENE IN VACANZA E PER ANDARE IN SPIAGGIA. CI VUOLE DISCREZIONE E ATTENZIONE PER I LUOGHI E LE PERSONE CHE LI FREQUENTANO. E POI BISOGNA AVERE DELLE BELLE GAMBE…”

Estratto dell'articolo di Daniela Mastromattei per “Libero Quotidiano”

Giorgio Armani riparte da Richard Gere in American Gigolò, da quell'eleganza destrutturata che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Che ritroviamo nella collezione uomo (impeccabile) primavera estate 2024, presentata ieri, dove il corpo non è mai «evidentemente scoperto, ma se ne percepisce l'energia che anima i volumi lievi».

[…] Ecco il nuovo doppiopetto leggero come una camicia, indossato con un foulard e un pantalone morbido con le pinces. Mentre il blazer peso piuma si abbina al gilet portato a pelle; sul completo-pigiama in seta spuntano disegni micro e sulla giacca una stampa di nodi e intrecci che si ritrovano sulle espadrillas. Piccole geometrie che servono a «cambiare l'aspetto di un uomo in giacca e pantalone», precisa re Giorgio. Ma è la morbidezza a rendere la sfilata fluida, quasi liquida.

«Nasce da una visione di eleganza di una certa popolazione asiatica», spiega re Giorgio. «Loro portano sempre queste cose molto comode e morbide che accarezzano il corpo, ma non lo costringono ed è una forma di vestire che è al tempo stesso elegante e comoda con i tempi che viviamo».

Confortevole. Ma niente bermuda. Li abbiamo visti in questi giorni quasi in tutte le passerelle. Pantaloncini e dintorni «vanno bene in vacanza e per andare in spiaggia», ma sono orribili da vedere in città […] E poi «bisogna avere delle belle gambe», ironizza Armani che li ha fatti in passato ma solo per abbigliamenti sportivi. Non ci si può presentare in ufficio con i bermuda o a un meeting.

Nella vita ci vogliono sempre buon senso, «discrezione e attenzione» per i luoghi e per le persone che li frequentano. E «per ricordare a tutti come l'uomo dovrebbe vestire», precisa lo stilista milanese le ultime uscite sono dedicate ai completi sartoriali (anche doppipetti non abbottonati), indossati con scioltezza. E la gigantesca matita in passerella? «A ricordare che il mio lavoro è fatto dame, da una matita, un foglio bianco e poi c'è anche la testa che funziona», dice sorridendo re Giorgio.

