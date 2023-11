7 nov 2023 12:55

UOMINI E DONNE, A TUTTI PIACE IL SALAME! - DA NORD A SUD, UNA COSA ACCOMUNA QUASI TUTTI GLI ITALIANI: LA PASSIONE PER L'INSACCATO! - NON C'E' UNA REGIONE CHE NON ABBIA UNA GRANDE TRADIZIONE NORCINA E IN MOLTI CASI NON SI TRATTA SOLO DI GASTRONOMIA, MA UN VERO E PROPRIO FENOMENO DI COSTUME, AL PUNTO CHE A SANT'OLCESE, BORGO STORICO SOPRA GENOVA, È STATO ISTITUITO UN PROTETTORATO PER...