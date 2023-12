9 dic 2023 14:48

UOMINI, GIÙ LE MANI! - PER LA CASSAZIONE CHI PRENDE PER IL COLLO LA MOGLIE, DOPO AVERLA SPINTA CONTRO IL MURO, DEVE RISPONDERE DI TENTATO OMICIDIO E NON SOLTANTO DI MALTRATTAMENTI O LESIONI, ANCHE SE NON CI SONO FERITE - GLI ERMELLINI HANNO CONFERMATO LA CONDANNA A 10 ANNI PER UN UOMO DI BRESCIA CHE, PUR AVENDO AMMESSO DI AVER USATO VIOLENZA CONTRO LA COMPAGNA, HA IMPUGNATO LA SENTENZA TENTANDO DI DIMOSTRARE CHE NON AVEVA MAI PROVATO A UCCIDERLA...