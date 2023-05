UOMINI, METTETEVI IN CODA: LOTTIE MOSS È TORNATA SINGLE – LA SORELLINA DELLA SUPER TOP MODEL KATE HA ANNUNCIATO LA FINE DELLA SUA RELAZIONE CON UNA SERIE DI SCATTI PORCELLI NEL GIARDINO DI CASA – LA 25ENNE HA INDOSSATO UN TOP STRIMINZITO E UN PERIZOMA CHE METTEVA IN RISALTO IL LATO B – LE FOTO NON HANNO MANDATO FUORI GIRI SOLO I SOLITI INSTA-PIPPAROLI, MA ANCHE I VICINI LONDINESI, CHE SI SONO RITROVATI LE CHIAPPE DELLA MODELLA SULL’ERBA SOTTO CASA…

DAGONEWS

lottie moss 2

La sorellina di Kate Moss, Lottie Moss, ha mandato i suoi follower in delirio dopo aver indossato un bikini per prendere il sole nel giardino di casa a Londra. La bombastica 25enne si è infilata un perizoma da sturbo e un top arrapante per scattarsi alcuni selfie baciata dai raggi di sole.

Le foto sono state pubblicate pochi giorni dopo l’annuncio della rottura con il modello australiano Daniel Steel. I due hanno avuto una storia a distanza visto che lei abita a Londra e lui a Perth.

«La mia situazione attuale è che sono single – ha raccontato Lottie - Ci siamo lasciati. Era una relazione a lunga distanza, ed era semplicemente troppo difficile per me. Sono stata felice di provarci, ma non me la sono più sentita. Lui non era disposto a trasferirsi qui e io stavo progettando di trasferirmi a Los Angeles. E lui non voleva nemmeno trasferirsi lì e io non volevo vivere a Perth. Quindi mi sono chiesta dove stavamo andando. Sono single ora e pronta a socializzare».

