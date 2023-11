UOMINI DI POCA FEDEZ – SCAZZO A DISTANZA TRA IL RAPPER E ROMANO LA RUSSA (IL FRATELLO DI ‘GNAZIO) DURANTE L’EVENTO DELLA "FONDAZIONE FEDEZ", INSIEME A AVIS, IN PIAZZA DUOMO A MILANO – QUANDO LA RUSSA HA COMINCIATO A PARLARE, IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI SI È ALLONTANATO: “IO NON L’HO MAI VISTO COINVOLTO NELL’EVENTO. LA REGIONE SI È IMBUCATA? FATE VOI” – LA RISPOSTA AL VETRIOLO DELL’ASSESSORE ALLA SICUREZZA DELLA REGIONE LOMBARDIA: “QUESTO CONFERMA CHE È UN PICCOLO UOMO. LUI HA SCOPERTO OGGI L’AVIS PERCHÉ NE HA AVUTO BISOGNO…”

Estratto dell’articolo di Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

evento della fondazione fedez a milano 2

Festa, selfie e foto ricordo. E anche polemica, nella giornata in cui il colorato «Villaggio del donatore», promosso dalla Fondazione Fedez insieme a Avis, Fratres, Croce Rossa e altre associazioni ha invaso piazza Duomo a Milano, per far conoscere la realtà della donazione di sangue e coinvolgere soprattutto i giovani[…]Momento clou, l’intervento di Fedez, atteso da decine di fan, tra cui bambini e altri giovanissimi che avevano preparato anche disegni e lettere da consegnargli. […]

romano la russa all evento della fondazione fedez a milano

Ma è stato al momento in cui la parola è passata alle istituzioni che sono volate scintille. In piazza erano presenti anche l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa (fratello del presidente del Senato, Ignazio) e l’assessora alla Famiglia Elena Lucchini. Quando La Russa ha cominciato a parlare, Fedez si è allontanato. «No non è un caso - ha spiegato a chi gli ha chiesto il motivo - perché questa cosa l'abbiamo organizzata la fondazione Fedez con Avis, Fratres, e il comune di Milano. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora che ha detto che stava pensando di organizzare un evento», ovvero l'assessora Lucchini. La Regione si è quindi imbucata? «Fate voi» ha aggiunto Fedez.

evento della fondazione fedez a milano 1

Parole che hanno fatto infuriare La Russa: «Se non è un caso, questo conferma che è un piccolo uomo» ha attaccato, per poi precisare: «È meritevole quello che ha fatto […] e ringrazio in qualche modo anche lui, ma ha dimostrato di non avere rispetto per i presidenti delle altre associazioni, […]». Dopo La Russa hanno infatti preso la parola i vertici delle associazioni, ma Fedez è rimasto nei gazebo accanto. «Lui ha scoperto oggi l’Avis perché ne ha avuto bisogno, ma c’è chi da sempre ha consumato la propria vita nel fare questo» ha concluso La Russa.

evento della fondazione fedez a milano 4 evento della fondazione fedez a milano 3