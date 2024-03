GLI UOMINI PREFERISCONO LE "BOT" - ANCHE MARILYN MONROE VERRA' "RESUSCITATA" GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - UNA STARTUP AMERICANA LANCIA IL PROGETTO "DIGITAL MARILYN", CHE PERMETTERA' AI FAN DI CONVERSARE CON L'ATTRICE CHE POTRÀ RISPONDERE "CON LA VOCE E LO STILE CARATTERISTICI DI MARILYN" - I CREATORI DEL PROGRAMMA PROMETTONO CHE GLI UTENTI AVRANNO "UNA CONNESSIONE GENUINA" CON MARILYN...

(ANSA) - Anche Marilyn Monroe, a 62 anni dalla morte, rivivrà grazie all'intelligenza artificiale: consentirà ai fan di conversare con l'attrice che potrà rispondere "con la voce e lo stile caratteristici di Marilyn", secondo la società di tecnologia americana AI Soul Machines che ha lanciato il progetto. Digital Marilyn, spiega il sito della testata Variety, è un'esperienza interattiva che "condivide aneddoti e offre persino saluti personalizzati, creando un'esperienza indimenticabile per i fan".

Il chatbot consente di interagire "in tempo reale utilizzando l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e l'apprendimento profondo e GPT 3.5", ha affermato Soul Machines. "Ogni interazione è unica - ha detto la società - Digital Marilyn analizza le preferenze e adatta le sue risposte di conseguenza, favorendo una connessione genuina che risuona individuale". La durata media di una conversazione è di 20 minuti. Il progetto Digital Marilyn è l'ultimo di una serie di iniziative di intelligenza artificiale generativa che coinvolgono celebrità che non ci sono più.

Come il film biografico animato della cantante francese Edith Piaf che utilizzerà l'intelligenza artificiale per creare il clone della sua voce e immagine grazie all'IA e l'esperimento sulla voce di John Lennon da un nastro registrato nel 1978 che ha consentito ai due Beatles sopravvissuti, Paul McCartney e Ringo Starr, di terminare la canzone Now And Then. C'è infine un progetto anche su Elvis Presley: debutterà nel 2024 un suo ologramma per uno spettacolo che sarà in tour in diverse città.

