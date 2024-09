27 set 2024 19:50

UOMINI, C’È SPERANZA PER TUTTI – MATRIMONIO A SORPRESA PER LANA DEL REY, CHE HA DETTO SI’ A JEREMY DUFRENE, PADRE DI DUE FIGLI. DI MESTIERE IL NEO SPOSO ORGANIZZA TOUR PER OSSERVARE DA VICINO GLI ALLIGATORI – PER LE NOZZE LA CANTANTE, VESTITA CON UN PRINCIPESCO ABITO BIANCO, HA SCELTO UNA LOCATION IN RIVA AL MARE A DES ALLEMANDS, IN LOUISIANA – PARE CHE IL PRIMO INCONTRO TRA I DUE SIA AVVENUTO NEL 2019, MA LEI HA PREFERITO MANTENERE LA MASSIMA RISERVATEZZA SULLA STORIA E…